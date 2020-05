La Fondation Sport-Études souligne la persévérance de Nicolas Ouellet dans le cadre de son programme de bourses sport-études

Nicolas Ouellet est le lauréat, pour le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Malgré quelques défis en début de parcours collégial, Nicolas a réussi à obtenir son diplôme tout en évoluant avec une équipe de la LHJMQ. En dépit de tous les entraînements et des nombreux déplacements requis par son sport, il a progressé dans son cheminement scolaire en prenant les moyens nécessaires, notamment en s’inscrivant à des cours d’été et en redoublant d’efforts pour réussir les cours qui étaient plus difficiles pour lui. Il a fait preuve de persévérance, d’assiduité et de rigueur en relevant le défi de la conciliation sport-études avec brio.

Nicolas a joué son hockey junior pendant quatre saisons chez les Foreurs de Val-d’Or. Il a terminé ses études en sciences humaines et fera son entrée à l’Université d’Ottawa où il poursuivra son parcours scolaire en marketing. Le futur membre des Gee Gee’s visera le Championnat canadien universitaire et ensuite une carrière professionnelle en Europe. Après sa carrière sportive, il se voit travailler dans le domaine de l’administration.

La Fondation Sport-Études et la Fondation Desjardins appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. L’Alliance Sport-Études, regroupant 45 collèges, le Cégep à distance et neuf universités, soutient plus de 1 400 étudiants-athlètes de 50 sports différents.

Bravo Nicolas Ouellet!