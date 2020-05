La Fondation Sport-Études souligne la persévérance de Nathan Ouellet

Nathan Ouellet est le lauréat, pour le Cégep de Rimouski, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Nathan fait preuve de persévérance au quotidien par les moyens qu’il prend pour concilier son sport de haut niveau et ses études dans un programme technique exigeant. Par son organisation exemplaire, sa gestion des priorités et du temps ainsi que sa capacité à améliorer constamment ses méthodes de travail, Nathan démontre qu’il a toutes les qualités requises pour atteindre ses objectifs académiques et sportifs.

Un des faits d’armes de ce hockeyeur qui joue pour l’Océanic de Rimouski est d’avoir fait sa place dans la LHJMQ sans avoir été repêché par une formation. La saison prochaine, l’ailier droit voudra continuer à représenter l’Océanic vers les plus hauts sommets et continuer d’être un bon exemple pour ses jeunes coéquipiers.

L’étudiant en techniques policières souhaiterait travailler dans ce même domaine plus tard. Il mentionne d’ailleurs que la pratique de son sport lui permet de développer des valeurs bénéfiques pour la suite de son parcours et de vivre des expériences qui l’aideront dans sa future carrière de policier.

La Fondation Sport-Études et la Fondation Desjardins appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. L’Alliance Sport-Études, regroupant 45 collèges, le Cégep à distance et neuf universités, soutient plus de 1 400 étudiants-athlètes de 50 sports différents.

Bravo Nathan Ouellet!

Source: Alliance Sport-Études