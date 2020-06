La Fondation Sport-Études souligne la persévérance de Mikisiw Awashish

Montréal, le 15 juin 2020 – Mikisiw Awashish est le lauréat, pour le Cégep de Baie- Comeau, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins. Mikisiw, lauréat du prix Alex-Reid décerné par l’Alliance Sport-Études pour son implication dans la communauté, est un jeune homme qui est très investi dans sa réussite scolaire. Il est conscient que sa réalité de joueur de hockey implique de nombreux et longs déplacements, ce qui a un impact sur sa présence en classe et par conséquent sur son apprentissage de la matière. Il s’assure donc d’avoir une excellente communication avec ses enseignants, ce qui lui permet de faire ses travaux à distance lors des voyages en équipe et de reprendre la matière lorsque c’est nécessaire. Mikisiw est un grand modèlede persévérance: il est assidu, déterminé et fait preuve d’une grande rigueur.