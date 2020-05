La Fondation Sport-Études souligne la persévérance de Félix-Olivier Chouinard dans le cadre de son programme de bourses sport-études

Félix-Olivier Chouinard est le lauréat, pour le Cégep de Shawinigan, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Dès son arrivée au Cégep de Shawinigan, Félix-Olivier a mis beaucoup d’énergie et d’effort dans ses études, même s’il a dû s’adapter à une nouvelle équipe, à un nouvel environnement et à de nouveaux enseignants. Malgré des pratiques tous les soirs et un grand nombre de matchs, il a choisi de s’inscrire à cinq cours pour avancer rapidement dans son cheminement scolaire. Très impliqué dans ses études, il est toujours présent pour son cours du vendredi matin, même s’il doit quitter immédiatement après pour des fins de semaine chargées où se concentrent la majorité des parties. Il démontre ainsi une grande discipline et une capacité à jumeler efficacement son sport et ses études collégiales, sachant que c’est de cette manière qu’il pourra atteindre tous ses objectifs.

Ce hockeyeur a fait ses armes dans la Ligue Midget AAA du Québec où il a déjà remporté la Coupe Jimmy-Ferrari en 2016-2017 avec le Blizzard du Séminaire Saint-François. Cette victoire lui a permis de représenter le Québec au Championnat canadien. Il porte désormais les couleurs des Cataractes de Shawinigan de la LHJMQ et voudrait maintenant mettre la main sur la Coupe du Président.

Lorsqu’il aura obtenu son DEC en sciences de la nature, Félix-Olivier compte demeurer sur les bancs d’école afin de poursuivre des études universitaires en pharmacie.

La Fondation Sport-Études et la Fondation Desjardins appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. L’Alliance Sport-Études, regroupant 45 collèges, le Cégep à distance et neuf universités, soutient plus de 1 400 étudiants-athlètes de 50 sports différents.

Bravo Félix-Olivier Chouinard!