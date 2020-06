La Fondation Sport-Études souligne la persévérance de Antoine Demers dans le cadre de son programme de bourses sport-études

Antoine Demers est le lauréat, pour le Cégep à distance, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Antoine a fait preuve de persévérance en s’impliquant dans sa réussite scolaire malgré des bouleversements importants durant son cheminement. Le hockeyeur a en effet dû déménager et s’adapter à un nouvel environnement plusieurs fois en raison de son sport, notamment pour des changements d’équipe. À travers ces événements, il a su conserver sa motivation à poursuivre ses études: il s’est inscrit au Cégep à distance pour progresser dans son parcours collégial, peu importe où il se trouve. Grâce à son rythme de travail constant et ses bons résultats scolaires, il pourra obtenir son DEC dans les prochains mois.

Ce hockeyeur a joué pour plusieurs équipes la saison dernière. Après avoir porté les couleurs d’une formation française, il a joué pour l’Armada de Blainville-Boisbriand, les Saguenéens de Chicoutimi et est ensuite revenu au sein de l’Armada pour y connaître la meilleure saison junior de sa carrière. Il aimerait évoluer dans le circuit de la Ligue nordaméricaine de hockey ou dans le circuit universitaire canadien dans un avenir rapproché.

L’étudiant en sciences humaines compte se diriger vers le domaine de l’administration afin de devenir entrepreneur ou bien faire des études à la maîtrise en finance.

La Fondation Sport-Études et la Fondation Desjardins appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. L’Alliance Sport-Études, regroupant 45 collèges, le Cégep à distance et neuf universités, soutient plus de 1 400 étudiants-athlètes de 50 sports différents. Bravo Antoine Demers!