La Fondation Sport-Études récompense 19 joueurs-étudiants de la LHJMQ

Grâce à ses partenaires, la Fondation Sport-Études a récompensé ses boursiers 2020 dans le cadre de la première édition de la Célébration Sport-Études. Diffusée en direct hier soir sur la page Facebook de RDS, cette émission spéciale a en partie été animée par Benoît Beaudoin.

L’événement virtuel, auquel Alex Harvey, Marianne St-Gelais et Maxime Dufour-Lapointe ont participé, a permis de reconnaître l’excellence académique, l’excellence sportive et la persévérance de 68 étudiants-athlètes. Les récipiendaires d’une bourse de 1 250 $ ont été choisis parmi les 1 400 étudiants-athlètes de l’Alliance Sport-Études provenant de 50 disciplines sportives, 46 collèges et 9 universités.

La Fondation Sport-Études est privilégiée de pouvoir compter sur la générosité de ses fidèles partenaires : la Fondation Desjardins, RDS, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le Cégep à distance, KPMG, le SRAM et la TÉLUQ. Ce soutien est d’autant plus important alors que la pandémie actuelle a des impacts considérables dans pratiquement tous les aspects de la société, y compris le milieu philanthropique.

« Les revenus de la Fondation Sport-Études ont connu une baisse importante dans les derniers mois. Cela n’a toutefois pas diminué l’engagement des membres du conseil d’administration et des partenaires corporatifs envers notre mission, au contraire! Cet appui indéfectible nous rend encore plus convaincus que l’octroi d’une bourse représente une source de motivation et d’encouragement pour les étudiants-athlètes » – Gilles Courteau, président du CA de la Fondation Sport-Études

Campagne de financement

Par ailleurs, la Célébration Sport-Études a aussi été l’occasion idéale pour lancer la campagne de financement pour le programme de bourses 2021. Nous sollicitons l’engagement de donateurs et partenaires afin que les étudiants-athlètes puissent bénéficier non seulement d’un précieux soutien financier qui reconnait leur réussite scolaire et sportive, mais aussi d’une puissante dose de motivation qui aide à persévérer malgré les obstacles.

Pour faire un don : https://bit.ly/3frtraL

Pour des informations sur les partenariats, communiquez avec Sébastien Fyfe, directeur général, à sfyfe@alliancesportetudes.ca.

Tableau des récipiendaires d’une bourse nationale de 1 250 $ en 2020

Bourse Prénom Nom Discipline sportive Établissement scolaire Programme d’études Persévérance Antoine Demers LHJMQ – Armada de Blainville-Boisbriand Cégep à distance Sciences humaines Excellence académique Félix-Olivier Chouinard LHJMQ – Cataractes de Shawinigan Cégep de Shawinigan Sciences de la nature Persévérance Gabriel Proulx LHJMQ – Drakkar de Baie-Comeau Cégep à distance Finance Excellence académique Mikisiw Awashish LHJMQ – Drakkar de Baie-Comeau Cégep de Baie-Comeau Sciences de la nature Excellence académique Antoine Crête-Belzile LHJMQ – Eagles du Cap-Breton Cégep de Sainte-Foy Sciences de la nature Excellence académique Mathieu Gagnon LHJMQ – Huskies de Rouyn-Noranda Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Sciences humaines Persévérance Alexis Arsenault LHJMQ – Huskies de Rouyn-Noranda Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Sciences humaines Persévérance Nathan Ouellet LHJMQ – Océanic de Rimouski Cégep de Rimouski Techniques policières Réussite académique et sportive Justin Bergeron LHJMQ – Océanic de Rimouski Cégep de Rimouski Sciences humaines Excellence académique Nicolas Guay LHJMQ – Océanic de Rimouski Cégep à distance Sciences humaines Réussite académique et sportive Félix Robert LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke Cégep de Sherbrooke Sciences de la nature Réussite académique et sportive Alex-Olivier Voyer LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke Cégep à distance Sciences humaines Excellence académique Nathaël Roy LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke Cégep de Sherbrooke Sciences de la nature Excellence académique Olivier Crête-Belzile LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke Cégep de Sherbrooke Sciences de la nature Réussite académique et sportive Alexis Shank LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi Cégep de Chicoutimi Sciences humaines Réussite académique et sportive Félix Bibeau LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi Cégep à distance Sciences humaines Excellence académique Rafaël Harvey-Pinard LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi Cégep de Chicoutimi Sciences de la nature Excellence académique Olivier Tremblay LHJMQ – Tigres de Victoriaville Cégep de Victoriaville Sciences de la nature Excellence académique Anthony Poulin LHJMQ – Tigres de Victoriaville Cégep de Victoriaville Sciences humaines

* Certaines informations du tableau ont changé depuis la sélection des boursiers au printemps dernier.

L’Alliance et la Fondation Sport-Études appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études de ses établissements partenaires ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats.