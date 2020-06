La Fondation Sport-Études récompense 19 étudiants-athlètes de la LHJMQ

Grâce à ses partenaires, la Fondation Sport-Études souligne l’excellence académique, l’excellence sportive et la persévérance de 68 étudiants-athlètes dans le cadre de son programme de bourses nationales 2020. La Fondation Sport-Études est privilégiée de pouvoir compter sur la générosité de ses fidèles partenaires : Desjardins, RDS, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le Cégep à distance, KPMG, le SRAM et la TÉLUQ. Soutien d’autant plus important pendant la pandémie actuelle qui a eu des impacts considérables dans pratiquement tous les aspects de la société, y compris le milieu philanthropique. « Les revenus de la Fondation Sport-Études, comme ceux de plusieurs autres fondations, ont connu une baisse importante dans les derniers mois. Cela n’a toutefois pas diminué l’engagement des membres du conseil d’administration et des partenaires corporatifs envers notre mission, au contraire! Cet appui indéfectible nous rend encore plus convaincus que l’octroi d’une bourse représente une source de motivation et d’encouragement pour les étudiants-athlètes qui ont persévéré et excellé aux plans scolaire et sportif durant la dernière année. Malgré la situation financière de notre fondation, notre désir de soutenir le maximum d’étudiants-athlètes était intact et nous sommes très heureux de présenter aujourd’hui les récipiendaires ont été choisis parmi plus de 1 400 étudiants-athlètes de l’Alliance Sport-Études ». Gilles Courteau, président du CA de la Fondation Sport-Études En plus de ces 68 bourses nationales de 1 250 $ chacune, nous remettons ces jours-ci, une bourse régionale de 500 $ à l’étudiant-athlète méritant de chacun des 46 collèges et 9 universités membres de l’Alliance. La Fondation Sport-Études remettra 112 000 $ en bourses pour l’année 2020. Tableau des récipiendaires d’une bourse nationale de 1 250 $ en 2020 Bourse Prénom Nom Discipline sportive Établissement scolaire Programme d’études Excellence académique Adriana Phan Athlétisme Cégep Vanier Sciences de la nature Excellence académique Simone Plourde Athlétisme Collège André-Grasset Sciences de la nature Excellence académique Marc-André Trudeau Perron Athlétisme Polytechnique Montréal Génie logiciel Excellence académique Anne St-Amand Athlétisme Cégep Garneau Techniques policières Excellence académique Maryse Vincent Aviron Cégep Garneau Techniques de physiothérapie Excellence académique Charles-Antoine Charest Aviron Cégep de Sherbrooke Sciences de la nature Excellence académique Eliana-Ruobing Zhang Badminton Collège Marianopolis Sciences de la nature Excellence académique Zachary Benoit Baseball Collège Ahunstic Sciences de la nature Excellence académique Frédérique Pérusse Biathlon Collège Mérici Sciences de la nature Excellence académique Geneviève Harvey Biathlon Cégep de Sherbrooke Musique Excellence académique Florence Turcotte Canoë-kayak de vitesse Cégep André-Laurendeau Sciences de la nature Persévérance Cynthia St-Georges Curling Collège Montmorency Sciences de la nature Réussite académique et sportive Laurie Jussaume Cyclisme – route et piste Cégep Édouard-Montpetit Sciences humaines Excellence académique Simone Boilard Cyclisme – route et piste Cégep à distance Sciences humaines Excellence académique Marianne Théberge Cyclisme – vélo de montagne Cégep de Sainte-Foy Sciences de la nature Excellence académique Mireille Larose-Gingras Cyclisme – vélo de montagne Collège Mérici Sciences de la nature Excellence académique Jane Chen Escrime Collège Jean-de-Brébeuf Sciences, lettres et arts Excellence académique Ariane Léonard Escrime Cégep Édouard-Montpetit Sciences de la nature Réussite académique et sportive William Émard Gymnastique artistique Collège Montmorency Sciences de la nature Excellence académique Laurie Denommée Gymnastique artistique Cégep à distance Sciences humaines Persévérance Tali Darsigny Haltérophilie Université du Québec à Trois-Rivières Doctorat de 1er cycle en chiropratique Réussite académique et sportive Catherine Beauchemin-Pinard Judo Université du Québec à Montréal Comptabilité Excellence académique Léa Roy Judo Collège de Maisonneuve Sciences de la nature Persévérance Antoine Demers LHJMQ – Armada de Blainville-Boisbriand Cégep à distance Sciences humaines Excellence académique Félix-Olivier Chouinard LHJMQ – Cataractes de Shawinigan Cégep de Shawinigan Sciences de la nature Persévérance Gabriel Proulx LHJMQ – Drakkar de Baie-Comeau Cégep à distance Finance Excellence académique Mikisiw Awashish LHJMQ – Drakkar de Baie-Comeau Cégep de Baie-Comeau Sciences de la nature Excellence académique Antoine Crête-Belzile LHJMQ – Eagles du Cap-Breton Cégep de Sainte-Foy Sciences de la nature Excellence académique Mathieu Gagnon LHJMQ – Huskies de Rouyn-Noranda Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Sciences humaines Persévérance Alexis Arsenault LHJMQ – Huskies de Rouyn-Noranda Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Sciences humaines Persévérance Nathan Ouellet LHJMQ – Océanic de Rimouski Cégep de Rimouski Techniques policières Réussite académique et sportive Justin Bergeron LHJMQ – Océanic de Rimouski Cégep de Rimouski Sciences humaines Excellence académique Nicolas Guay LHJMQ – Océanic de Rimouski Cégep à distance Sciences humaines Réussite académique et sportive Félix Robert LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke Cégep de Sherbrooke Sciences de la nature Réussite académique et sportive Alex-Olivier Voyer LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke Cégep à distance Sciences humaines Excellence académique Nathaël Roy LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke Cégep de Sherbrooke Sciences de la nature Excellence académique Olivier Crête-Belzile LHJMQ – Phoenix de Sherbrooke Cégep de Sherbrooke Sciences de la nature Réussite académique et sportive Alexis Shank LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi Cégep de Chicoutimi Sciences humaines Réussite académique et sportive Félix Bibeau LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi Cégep à distance Sciences humaines Excellence académique Rafaël Harvey-Pinard LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi Cégep de Chicoutimi Sciences de la nature Excellence académique Olivier Tremblay LHJMQ – Tigres de Victoriaville Cégep de Victoriaville Sciences de la nature Excellence académique Anthony Poulin LHJMQ – Tigres de Victoriaville Cégep de Victoriaville Sciences humaines Réussite académique et sportive Laurence Beauregard Lutte Université Concordia Marketing Excellence académique Erin Rainville Lutte Cégep Vanier Histoire et civilisation Réussite académique et sportive Jacqueline Simoneau Natation artistique Cégep Vanier Sciences de la nature Excellence académique Florence Lafontaine-Giguère Natation Cégep de Saint-Jérôme Sciences de la nature Excellence académique Alicia Arcand Natation Cégep de Saint-Jérôme Sciences de la nature Persévérance Mathieu Ionescoux-Tremblay Natation Collège Ahuntsic Graphisme Excellence académique Myriam Soliman Paranatation Cégep Édouard-Montpetit Sciences de la nature Réussite académique et sportive Jonathan Vermette Basketball en fauteuil roulant Université du Québec à Montréal Urbanisme Réussite académique et sportive Danaé Blais Patinage de vitesse courte piste Collège de Maisonneuve Sciences humaines Excellence académique Mathieu Bernier Patinage de vitesse courte piste Université Concordia Finance Excellence académique Emmanuelle Côté Patinage de vitesse longue piste Cégep Garneau Sciences de la nature Excellence académique William Sohier Patinage de vitesse longue piste Cégep Garneau Sciences de la nature Persévérance Hubert Marcotte Patinage de vitesse longue piste Cégep de Sainte-Foy Sciences humaines Réussite académique et sportive Peter Thach Mai Plongeon Collège Ahuntsic Sciences humaines Réussite académique et sportive Samuel Murray Racquetball École de technologie supérieure Génie de la production automatisée Excellence académique Marion Thénault Ski acrobatique (sauts) Cégep Limoilou Sciences de la nature Excellence académique Guillaume Delmas-Frenette Ski alpin Collège André-Grasset Sciences de la nature Persévérance Justine Browne Ski de fond Cégep de Saint-Jérôme Sciences de la nature Excellence académique Jade Lalonde Sports équestres (classique) Cégep Édouard-Montpetit Sciences de la nature Excellence académique Camille Carier Bergeron Sports équestres (classique) Collège André-Grasset Sciences humaines Excellence académique David Baillargeon Squash TÉLUQ Administration Persévérance Justin Lefaivre Trampoline Cégep Édouard-Montpetit Techniques de maintenance d’aéronefs Excellence académique Pavlos Antoniades Triathlon Collège Laflèche Sciences de la nature Excellence académique Félix Plourde-Couture Triathlon Université du Québec à Trois-Rivières Génie mécanique Excellence académique Xavier Houle Triathlon Université du Québec à Trois-Rivières Administration des affaires/Finance Excellence académique Alexandrine Coursol Triathlon Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Sciences humaines L’Alliance et la Fondation Sport-Études appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études de ses établissements partenaires ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. -30- Renseignements : Marie-Ève Dugas

Coordonnatrice aux communications et marketing

Alliance et Fondation Sport-Études

514-271-7403, poste 220