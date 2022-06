La Fondation Sport-Études récompense 11 étudiants-athlètes de la LHJMQ avec des bourses nationales

Grâce à ses partenaires, la Fondation Sport-Études a récompensé l’excellence académique, la réussite académique et sportive et la persévérance de 94 étudiantes et étudiants-athlètes dans le cadre de son programme de bourses nationales 2022. La Fondation Sport-Études est privilégiée de pouvoir compter sur la générosité de ses précieux partenaires: la Fondation Desjardins, RDS, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Auclair, le Cégep à distance, Oberson, la Téluq et le SRAM.

« Nous sommes très heureux que le retour à des conditions de plus en plus normales pour la pratique du sport de haut niveau et la poursuite des études supérieures corresponde à notre année record, autant pour le montant total remis en bourses que pour le nombre d’étudiantes et d’étudiants-athlètes honorés. Je remercie tous les partenaires de l’Alliance et de la Fondation et je félicite les récipiendaires qui nous impressionnent par ce qu’ils font et nous inspirent pour ce qu’ils sont! », a mentionné Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance Sport-Études et de la Fondation Sport-Études.

Parmi les 94 boursiers retenus cette année, 11 sont des étudiants-athlètes en provenance de la LHJMQ. Les voici.

Tableau des récipiendaires d’une bourse nationale de 2000 $ en 2022 :