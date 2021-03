La Fondation de l’athlète d’excellence et la Fondation Molson s’unissent pour accompagner les joueurs de la LHJMQ

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et la Fondation Molson unissent leurs efforts afin de bonifier l’encadrement et l’accompagnement des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dès qu’ils font leur entrée dans la ligue, pendant leurs heures de gloires jusqu’à la transition vers une poursuite d’études post-secondaires ou vers le marché de l’emploi.

Soucieux du sort de ces jeunes hommes à l’aube de la vie adulte, la FAEQ, grâce au soutien financier de la Fondation Molson, veut s’impliquer dans le bien-être, l’épanouissement, le développement humain et l’atteinte des objectifs personnels, académiques et vocationnels de ces jeunes hockeyeurs afin qu’ils se sentent prêts lorsque sera venu le moment d’accrocher leurs patins. Cet accompagnement se fera en collaboration avec les tuteurs et conseillers pédagogiques de chaque équipe, le personnel hockey et les parents. Les services mis en place par la FAEQ sont:

Suivi personnalisé auprès de tous les joueurs de la LHJMQ, actifs ou anciens;

Rencontres auprès des parents, du personnel hockey, des tuteurs et conseillers pédagogiques au sujet des nouveaux services offerts aux joueurs;

Accessibilité à de l’orientation scolaire et professionnelle;

Simulation d’entrevue d’embauche;

Aide à la rédaction de CV;

Suivi d’admission universitaire;

Mentorat;

Opportunité de réseautage;

Stages en entreprises, d’observations ou rémunérés.

La LHJMQ offre un encadrement exceptionnel à ses joueurs-étudiants et son partenaire de longue date, l’Alliance Sport-Études, offre également du soutien et des services aux hockeyeurs de la LHJMQ dans leur conciliation du hockey et de leurs études collégiales : la FAEQ introduira des services complémentaires dans le but que chaque joueur quitte la ligue avec un plan concret pour les prochaines étapes de sa vie.

Ce qu’ils ont dit :

« Nous sommes convaincus que nous pouvons faire une réelle différence dans la préparation et la transition de vie de ces étudiants-athlètes en hockey qui doivent absolument voir cette étape comme la poursuite de leur plan de vie au lieu d’un plan B. Nous avons des outils, un réseau et de belles opportunités à leur offrir. »

-Sophie Brassard, conseillère d’orientation, responsable des services aux athlètes à la FAEQ

« La Famille Molson a à cœur la réussite des jeunes hockeyeurs de la LHJMQ. Pour nous, il est plus que concevable que ces athlètes puissent mettre leurs nombreuses qualités de leader, de coéquipier, d’athlète discipliné, engagé, persévérant et déterminé au profit d’un projet d’avenir bien choisi, réfléchi et réussi. Nous sommes donc très heureux de financer les services d’accompagnement qui seront offerts par un partenaire de longue date en qui nous avons confiance, la FAEQ. Nous en sortirons tous gagnants que de pouvoir accompagner nos leaders de demain. »

– Andrew Molson, président du conseil d’administration de la Fondation Molson

« Chaque année, la LHJMQ vise à améliorer son programme académique et l’accompagnement qui est offert aux étudiants-athlètes lorsqu’ils évoluent au sein de notre circuit, mais également lorsqu’ils terminent leur parcours avec nous pour relever de nouveaux défis. L’implication de la FAEQ est une excellente nouvelle pour nos hockeyeurs qui auront des outils supplémentaires pour mieux les guider à ce qui les attend après leur passage dans les rangs juniors. Il n’y a aucun doute que le principe d’école de vie qu’offre la LHJMQ ne sera que bonifié avec l’ajout de ces services au grand bénéfice des étudiants-athlètes qui pourront planifier une transition équilibrée et rassurante à l’aube d’une étape importante de leur vie ».

– Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ

« Des services en orientation scolaire et professionnelle sont offerts par les cégeps, au besoin, aux joueurs-étudiants de la LHJMQ et ils peuvent aussi suivre le cours collégial L’après-carrière de l’athlète, que l’Alliance a récemment créé. Nos services de conciliation sport-études les aident à réussir, mais l’implication plus que bienvenue de la FAEQ et de la Fondation Molson enrichira la formation des joueurs, notamment en ciblant avec eux le cheminement scolaire qui leur convient et en proposant des conseils et des outils pour faciliter la suite de leur parcours. »

– Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance Sport-Études

À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)

Depuis sa création en 1985, la FAEQ a octroyé pas moins de 18 millions de dollars en bourses, représentant 6 000 bourses individuelles à 3 000 boursiers différents. La FAEQ offre non seulement un soutien financier aux étudiant.e.s-athlètes du Québec mais également des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire, de conciliation du sport et des études, de stages en entreprise, etc. La FAEQ se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. faeq.com



À propos de la Fondation Molson

La Fondation Molson rassemble des organismes et des institutions de partout au Canada afin de stimuler l’innovation et d’engendrer des changements durables au profit de toute la société. En nous concentrant dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des arts et de la culture, nous investissons dans l’avenir. fondationmolson.org/fr/



À propos de la LHJMQ :

La LHJMQ a pour mission de faire évoluer le hockey par l’encadrement sportif et académique de ses joueurs d’élite dans un environnement sécuritaire et formateur pour les préparer à leur vie d’adulte.



À propos de l’Alliance Sport-Études :

L’Alliance Sport-Études, reconnue et subventionnée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, regroupe maintenant 45 collèges, le Cégep à distance et 9 universités. Sa mission est de soutenir la réussite et la persévérance des athlètes québécois de haut niveau qui poursuivent des études postsecondaires. Plus de 1 400 étudiants-athlètes provenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de plus de 50 fédérations sportives y sont inscrits.