La famille de la LHJMQ s’unit pour parler de santé mentale

La Ligue de hockey junior majeur du Québec dédiera les prochaines semaines à la sensibilisation des enjeux de santé mentale. En faisant équipe avec l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Division Québec et des Maritimes – ainsi que l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), la Ligue continue son engagement continuel envers cette problématique sociétale majeure à l’aide de son programme Parlons-en.

Partout à travers le circuit, le programme Parlons-en fournit des outils et de l’information aux joueurs et au personnel en lien avec la santé mentale, en plus de les sensibiliser sur la prévention du suicide. La colonne vertébrale de cette initiative est définitivement les formations que reçoivent nos joueurs-étudiants et le personnel hockey qui les entourent à propos des enjeux de santé mentale et du suicide. Une fois de plus cette année, toutes les équipes de la LHJMQ ont suivi l’atelier donné par une intervenante, en plus de recevoir la trousse d’outils et de ressources. L’objectif principal est de déstigmatiser les problèmes de santé mentale et d’encourager tout un chacun à en parler ouvertement.

« Même si nos joueurs sont privilégiés d’évoluer dans du hockey de haut niveau, il n’en demeure pas moins qu’ils font tout de même face à des défis auxquels s’exposent quotidiennement les adolescents et les jeunes adultes », a mentionné Natacha Llorens, directrice des services aux joueurs de la LHJMQ. «Le but principal de ce programme est de les outiller à reconnaitre les signes avant-coureurs des problèmes de santé mentale chez soi, mais aussi chez les gens qui les entourent. Parlons-en est essentiel pour les joueurs et le personnel afin de normaliser la discussion autour de l’adversité et des problèmes auxquels ils font face. »

« Nous sommes heureux d’avoir renouvelé encore une fois cette année notre partenariat avec la LHJMQ dans le cadre de notre programme Parlons-en», a mentionné Geneviève Fecteau, directrice générale de ACSM Division Québec – branche de Montréal. « Cela témoigne de l’engagement de la Ligue en matière de santé mentale et des actions concrètes qu’elle met en place afin de soutenir le bien-être de ses joueurs. »

Pour en lire davantage sur le programme Parlons-en : https://quebec.acsm.ca/parlons-en/

Journée Bell Cause pour la cause 2023: on doit changer ça

La famille de la LHJMQ supportera également l’initiative de son partenaire de diffusion Bell Cause afin de prendre des actions concrètes pour devenir un acteur de changement dans la société. RDS et TSN sont de retour avec leur campagne annuelle pour promouvoir une meilleure santé mentale avec leur campagne de financement ainsi que la diffusion de messages clés pour déstigmatiser ces enjeux.

Bell Média encourage également la population à s’impliquer dans la conversation en partageant leurs actions individuelles, le 25 janvier prochain, en utilisant le mot-clic #BellCause.

Un nouveau thème pour la Semaine de prévention du suicide

La LHJMQ continue également sa collaboration étroite avec l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) en utilisant sa forte notoriété afin de partager des messages importants sur le sujet aux joueurs, au personnel, aux officiels ainsi qu’aux partisans sur la prévention du suicide.

L’AQPS a un nouveau thème pour la campagne de 2023 qui se tiendra du 5 au 11 février prochain. Sous le thème Mieux vaut prévenir que mourir, on mettra l’accent sur l’importance de la prévention et l’importance de parler du suicide malgré le possible malaise ou inconfort que cette discussion puisse amener. Un petit geste peut faire une énorme différence pour quelqu’un qui fait face à des moments difficiles.

Pour plus d’informations : http://www.oseparlerdusuicide.com/

Fondation les petits trésors: un nouveau partenaire en 2023

Finalement, la LHJMQ a annoncé un nouveau partenariat avec la Fondation les petits trésors, une organisation qui traite de santé mentale et de l’autisme chez les jeunes et les adolescents. En plus de supporter la recherche et les soins pour la santé mentale, la Fondation appuie les maisons de répit et propose des activités de sensibilisations sur le sujet.

Pour faire un don à la Fondation : https://www.jedonneenligne.org/fondationlespetitstresors/