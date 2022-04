La dernière étape de la Coupe LHJMQ 2022 est en cours

La phase finale de la Coupe LHJMQ 2022 débute aujourd’hui au Centre d’excellence Sports Rousseau de Boisbriand.

La compétition regroupe les 40 meilleurs espoirs des provinces atlantiques, qui sont assignés à deux équipes différentes, ainsi que les 80 meilleurs joueurs du Québec qui sont, quant à eux, divisés en quatre formations.

Cet événement est l’une des dernières occasions pour les recruteurs d’évaluer les joueurs, en action, avant la Séance de sélection 2022 de la LHJMQ présentée par Fenplast les 16 et 17 juin.

_

CLIQUEZ ICI POUR L’HORAIRE DE LA COUPE LHJMQ

CLIQUEZ ICI POUR LES ALIGNEMENTS DE LA COUPE LHJMQ

_

La première manche de la Coupe LHJMQ s’est tenue lors du Challenge M18 AAA, du 16 au 19 décembre au Saguenay. L’événement comprenait six (6) formations: deux équipes qui représentaient les meilleurs espoirs M15 sélectionnés par Hockey Québec et quatre équipes composées des 80 meilleurs espoirs nés en 2006 des ligues LHEQ et RSEQ.

La seconde portion de la Coupe LHJMQ était sensée prendre place du 3 au 6 février à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Chaque branche des provinces de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador) bâtissait un alignement qui comportait les meilleurs joueurs M16 de leur territoire. Cependant, cette deuxième étape de la Coupe LHJMQ fut annulée dû à la COVID-19.

La LHJMQ salue la collaboration d’Hockey Canada, Hockey Québec, Hockey Nouveau-Brunswick, Hockey Nova Scotia, Hockey PEI, Hockey NL ainsi que de la Ligue de développement M18 AAA du Québec pour leur aide avec la Coupe LHJMQ.