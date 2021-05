La CSR publie sa liste finale des espoirs en vue de la Séance de sélection 2021 de la LHJMQ présentée par Fenplast

La Centrale de soutien au recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé aujourd’hui son classement final des espoirs. Ethan Gauthier des Cantonniers de Magog a été identifié comme le meilleur espoir en vue de la Séance de sélection 2021 de la LHJMQ présentée par Fenplast.

Ce sont huit défenseurs et dix attaquants qui sont répertoriés par la C.S.R. pour être appelés lors de la première ronde. Tyler Peddle de l’École Shattuck-Saint Mary’s (2e) et Vincent Collard des Élites de Jonquière (3e) suivent Gauthier au sommet du classement.

Gauthier est un centre de 5’10 » et 167 livres né à Phoenix, en Arizona, qui joue beaucoup plus gros que sa stature porte à croire. Le rapide joueur de centre est très évasif et joue de la bonne manière dans l’ensemble des trois zones. Gauthier est également un très bon fabricant de jeu et il a une bonne touche autour du filet. Il est le genre de joueur que tout entraineur adorerait avoir au sein de son équipe. Solide sur ses patins, il joue avec puissance et intensité.

Tyler Peddle a quant à lui dominé au niveau Bantam dans sa province natale l’an dernier. Le Néo-Écossais a le physique de l’emploi et des aptitudes au-dessus de la moyenne. Il excelle dans les espaces restreints, ce qui fait de lui une menace constante lorsqu’il a possession de la rondelle.

À 6’1’’ et 180 livres, Vincent Collard a un physique idéal pour devenir un joueur de centre qui excellera dans les deux sens de la patinoire au prochain niveau. Collard est un joueur assez complet qui porte très attention aux détails et qui est efficace au niveau des mises en jeu. Son sens du hockey est au-dessus de la moyenne et il est un joueur fiable aux deux extrémités de la patinoire. Son style de jeu est très mature malgré son jeune âge.

CLIQUEZ ICI pour consulter la liste complète des espoirs de la C.S.R.

La C.S.R. est composée de dépisteurs expérimentés qui sont chapeautés par le nouveau directeur du recrutement, Pierre Cholette. Entré en poste en août 2020, ce dernier a notamment travaillé pour les Remparts de Québec et les Tigres de Victoriaville avant d’accepter un poste de dépisteur à temps partiel pour la Ligue nationale de hockey. Le mandat de la Centrale de soutien au recrutement est de rassembler le plus d’information possible et de fournir aux 18 équipes les outils nécessaires dans leur processus de recrutement en vue du repêchage annuel.

La Séance de sélection 2021 de la LHJMQ sera tenue de manière virtuelle les 25 et 26 juin prochain. Le premier tour sera présenté en direct de la chaîne YouTube de la LHJMQ le vendredi 25 juin, alors que les rondes 2 à 14 ainsi que le repêchage américain prendront place le lendemain.