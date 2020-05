La CSR dévoile son classement final des espoirs en vue de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ

La Centrale de soutien au recrutement (C.S.R.) de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé aujourd’hui son classement final des espoirs. Le défenseur des Estacades de Trois-Rivières, Tristan Luneau, a été étiqueté comme le meilleur espoir en vue de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ.

On retrouve dix attaquants, sept défenseurs et un gardien de but parmi les espoirs listés pour entendre leur nom lors de la première ronde. Antonin Verreault des Vikings de Saint-Eustache (2e) et Michael Mastrodomenico du Rousseau-Royal de Laval-Montréal (3e) suivent Luneau au classement.

La C.S.R. est composée de dépisteurs expérimentés qui sont chapeautés par le nouveau directeur du recrutement, Patrick Desrosiers. Ce dernier a été confirmé à ce poste en août 2019. Son équipe a épié des milliers de joueurs au cours de la dernière saison.

Luneau est un arrière de 6’1 » et de 182 livres qui a évolué dès l’âge de 14 ans dans la Ligue de hockey Midget AAA du Québec. À sa saison recrue avec les Estacades en 2018-2019, il a cumulé 24 points en 42 parties de saison régulière et il a ajouté cinq points supplémentaires en séries éliminatoires.

Le Trifluvien est un patineur rapide et explosif qui est en mesure de se démarquer rapidement de ses poursuivants. Les dépisteurs semblent unanimes pour avancer qu’il a un sens du hockey hors du commun. Le défenseur qui excelle dans les deux sens de la patinoire est habile dans les espaces restreints et se positionne bien sur la patinoire, en plus d’être physique et de bien couvrir les lignes de passes. Avec un « C » sur son chandail, il a également prouvé être un excellent leader sur la glace et à l’extérieur de celle-ci. À sa deuxième campagne avec les Estacades, le meilleur espoir a inscrit six buts et ajouté 24 mentions d’aide.

Luneau est suivi sur la liste par l’attaquant des Vikings, Antonin Verreault. Ce dernier est identifié comme étant le meilleur joueur offensif du prochain repêchage. Le joueur de 15 ans possède une vision du jeu supérieure à la moyenne en plus d’être un patineur élégant et explosif. Cet attaquant capable de dicter l’allure d’un match à lui seul est toujours en train de compétitionner et de se retrouver près de la rondelle. En 39 parties cette saison, il a enregistré 17 buts et 31 mentions d’aide.

Un autre excellent défenseur complète le Top 3. Michael Mastrodomenico du Rousseau-Royal est l’un des patineurs les plus puissants de la cuvée annuelle. Il utilise très bien sa vitesse pour se séparer de ses adversaires. Le défenseur habile dans les deux sens de la patinoire a de grandes habiletés pour transporter la rondelle d’un bout à l’autre de la patinoire, ce qui lui permet de créer beaucoup de chances de marquer. Ainsi, il est toujours une menace pour l’équipe adverse qui doit garder un oeil sur ce défenseur qui supporte régulièrement l’offensive.

Du côté des Maritimes, le meilleur espoir est l’attaquant des Flyers de Moncton, Samuel Savoie (listé au 4e rang). Le natif de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, a connu une excellente saison offensive avec 18 buts et 38 aides en 37 parties. L’attaquant de 5’9 » est décrit comme un excellent patineur avec un très bon maniement de rondelle et une attitude exemplaire. Il est suivi par Luke Woodworth (South Shore – 7e), Leighton Carruthers (Halifax – 11e) et Dylan Andrews (Cole Habour – 14e).

