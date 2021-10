Kubota Canada et la LCH lancent le Défi du héros communautaire de 2021

Kubota Canada Ltée, en partenariat avec la Ligue canadienne de hockey (LCH), a lancé les nominations pour son Défi du héros communautaire de 2021.

Maintenant à sa quatrième année, le concours du héros communautaire de Kubota a attiré l’attention des milliers de Canadiens qui ont un impact positif dans leurs communautés respectives à travers le pays. Et cette année ne sera pas différente, car les Canadiens seront invités à nommer un héros dans leur communauté qui mérite d’être reconnu; du travailleur de première ligne infatigable au bénévole dévoué, n’importe qui est admissible.

« Dans chaque communauté à travers le Canada, il y a des héros qui ne font pas les manchettes. Ils ne reçoivent pas de plaques commémoratives ou de photos avec le maire. Leur travail est subtil et leur objectif n’est pas la gloire. Donc, cette année, en partenariat avec nos amis de la LCH, nous sommes honorés de continuer à reconnaître ces héros grâce à notre Défi du héros communautaire », a déclaré Yannick Montagano, Vice-président des ventes, du marketing, du service et de l’ingénierie chez Kubota Canada Ltée.

Pour continuer à faire évoluer le concours du héros communautaire, une nouvelle structure a été développée pour la remise des prix, une qui s’aligne avec la volonté des deux entreprises de faire une différence dans les communautés dans lesquelles elles sont étroitement impliquées. Cette année, c’est une importante subvention de 20 000$ qui sera remise à l’organisme de bienfaisance choisi par le gagnant.

« Nous sommes honorés de nous associer à Kubota pour faire notre part en célébrant les innombrables Canadiens qui travaillent, servent et font de leur mieux pour aider les autres. Même s’ils ne demandent peut-être pas cette reconnaissance, ils la méritent néanmoins et nous sommes fiers de reconnaître les efforts des héros canadiens », a déclaré Dan MacKenzie, Président de la LCH.

Kubota et ses plus de 130 concessionnaires et 51 équipes de la LCH participantes ont des racines profondes dans leurs communautés partout au Canada et continuent de renforcer leurs liens avec les locaux en mettant en vedette des personnes qui aident et soutiennent leurs villes.

Pour nommer un héros dès aujourd’hui, visitez https://kubota.ca/communityhero/fr.html. Les candidatures seront acceptées du 29 septembre 2021 au 24 octobre 2021, le gagnant étant annoncé début décembre. En plus du don, Kubota invitera le gagnant et un invité à assister au match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota au début de 2022 pour une expérience VIP exclusive. Le défi est ouvert aux citoyens canadiens seulement.