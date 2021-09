Katerine Aubry-Hébert joint la LHJMQ comme dépisteuse de la CSR

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui que Katerine Aubry-Hébert rejoint les rangs de la ligue dans un rôle de dépisteuse pour la Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ. La Bouchervilloise de 29 ans est la première femme à occuper un tel rôle au sein de la CSR.

« J’apprécie l’opportunité exceptionnelle qui m’est offerte par la LHJMQ. Je crois que cette occasion permet d’éliminer certaines barrières et encouragera les femmes qui veulent occuper des rôles traditionnellement masculins dans le monde du hockey à tenter leur chance », a mentionné Aubry-Hébert. « Je suis prête à relever ce défi, en espérant que cela pourra paver la voie pour d’autres femmes ».

Aubry-Hébert a travaillé comme coordonnatrice des opérations hockey de la LHJMQ de 2014 à 2018 et occupe désormais un poste de coordonnatrice du hockey féminin chez Hockey Québec. Elle supervise les programmes et les initiatives en place pour promouvoir le développement des joueuses élites tout en mettant l’accent sur le recrutement et la rétention des joueuses partout dans la province. Elle est également en charge d’organiser, de superviser et d’évaluer les joueuses lors des camps d’entrainement d’Équipe Québec féminine. De plus, Aubry-Hébert travaille en étroite collaboration avec l’ancienne vedette d’Équipe Canada, Caroline Ouellette.

« Nous sommes ravis de voir une femme se joindre au personnel de recruteurs de la Centrale de soutien au recrutement », a mentionné le Directeur de la CSR, Pierre Cholette. « Katerine joue au hockey depuis plus de deux décennies et compte de nombreuses années d’expérience dans le monde du hockey. Elle fait un travail colossal pour développer le hockey féminin dans la province, tout en repérant les étoiles montantes qui pourraient devenir les prochaines vedettes d’Équipe Canada ».