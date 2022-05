Kamloops choisie pour accueillir la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui que les droits d’organisation de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia ont été attribués aux Blazers de Kamloops.

« Nous sommes enchantés de ramener le tournoi de la Coupe Memorial à Kamloops à la suite d’une parenthèse de près de 30 ans, a déclaré le président de la LCH Dan MacKenzie. Les Blazers et la Ville de Kamloops ont présenté une candidature de première classe et seront des hôtes remarquables. »

Devenu les Blazers de Kamloops en 1984, le club a participé à la Coupe Memorial à six occasions, décrochant le championnat de la LCH à ses trois plus récentes présences à ce tournoi de fin d’année (1995, 1994, 1992). L’édition de 2023 de la Coupe Memorial sera la deuxième que Kamloops organisera, l’ayant fait aussi en 1995 quand le club a soulevé le trophée emblématique avec une formation qui comptait de futures vedettes de la LNH comme Shane Doan et Jarome Iginla.

« Au nom du groupe des propriétaires des Blazers de Kamloops et de notre comité d’organisation local, nous sommes tout à fait enchantés d’avoir été en mesure d’obtenir l’organisation de cet événement pour nos communautés, a déclaré le président du comité d’organisation local Norman Daley. Nous sommes prêts à amener nos partisans, partenaires et bénévoles à s’impliquer pour donner un cachet spécial à la Coupe Memorial 2023. »

Les Blazers, qui disputent actuellement la Finale de championnat de l’Association de l’Ouest dans la Ligue de l’Ouest, ont brillé tout au long de la saison régulière 2021-2022, ce qui leur a valu de décrocher leur troisième titre de la division de la Colombie-Britannique d’affilée en vertu d’une fiche de 48-17-3-0 et d’une récolte de 99 points au classement.

« Au nom des Tḱemlúps te Secwépemc, nous sommes enchantés d’apprendre que les Blazers de Kamloops et la ville de Kamloops seront les hôtes de la Coupe Memorial en 2023, a déclaré Dave Manuel, conseiller pour les Tḱemlúps te Secwépemc. C’est un honneur de voir que cet événement prestigieux se déroulera à Tk̓emlupsemcúl̓ecw. Ce sera un plaisir de voir des joueurs de hockey junior de classe mondiale se disputer ce championnat. »

« Le conseil a unanimement soutenu cette candidature et nous avons très hâte d’accueillir le pays et de mettre en vitrine les Blazers de Kamloops de même que le Sandman Centre », a ajouté le maire de Kamloops Ken Christian.

Les Blazers sont dirigés par le directeur général et entraîneur-chef Shaun Clouston. Au sein de la formation, on retrouve notamment cinq joueurs qui ont été repêchés par des clubs de la LNH, dont le capitaine et produit local Logan Stankoven, un joueur que les Stars de Dallas ont réclamé au deuxième tour du Repêchage de 2021 et qui a pris la troisième place chez les marqueurs de la Ligue de l’Ouest en 2021-2022 avec une récolte de 104 points en 59 matchs. L’équipe compte aussi le gardien de but de 19 ans Dylan Garand, un choix de quatrième tour des Rangers de New York en 2020 qui a conclu la saison 2021-2022 parmi les meilleurs à sa position, lui qui a notamment signé 34 victoires en 45 sorties avec un taux d’arrêts de .925 et une moyenne de buts alloués par match de 2,16. Par ailleurs, quatre joueurs des Blazers ont été classés par la Centrale de dépistage parmi les espoirs à surveiller en vue du Repêchage de la LNH de 2022, dont le jeune joueur de centre Fraser Minten, un athlète de Vancouver qui est 28e chez les patineurs nord-américains.

Kamloops sera une des quatre équipes à participer à la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, en compagnie des équipes championnes des séries éliminatoires provenant de la Ligue de l’Ouest, de la Ligue de l’Ontario et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les matchs de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia seront télédiffusés à l’échelle nationale par TSN et RDS.

Après que le tournoi eut été annulé ces deux dernières saisons en raison de la pandémie, celui-ci sera de retour cet été alors que la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia se déroulera du 20 au 29 juin à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

« Après une pause de deux ans, Kia Canada est très heureux du retour cette année de la Coupe Memorial, qui rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi et qui continuent de servir notre magnifique pays, a déclaré le directeur du marketing de Kia Canada Michael Kopke. Félicitations aux Blazers de Kamloops pour l’obtention du tournoi de la Coupe Memorial 2023. »

Pour obtenir plus de détails, consultez coupememoriallch.ca.