Julien Béland reconnu comme Joueur-étudiant de l’année

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a poursuivi l’annonce de ses gagnants du Gala des Rondelle d’Or de 2023 en dévoilant aujourd’hui le récipiendaire du Trophée Marcel-Robert.

Remise au Joueur-étudiant de l’année dans la LHJMQ, cette distinction est décernée annuellement au membre du circuit qui combine le mieux la réussite académique à de solides performances sur la patinoire.

La LHJMQ a fait connaître au début du mois dernier la liste des candidats des 18 franchises qui sont nommés pour l’obtention du Trophée Marcel-Robert de 2022-2023. De ce nombre, trois joueurs ont été sélectionnés à titre de finalistes, soit Julien Béland de l’Océanic de Rimouski, Mathieu Cataford des Mooseheads d’Halifax, ainsi que Maxime Pellerin des Tigres de Victoriaville.

Un comité de sélection indépendant a procédé aux entrevues des trois finalistes le 12 avril dernier afin d’évaluer leurs dossiers scolaires et sportifs, en plus de leur culture générale sur l’actualité et leur sens critique.