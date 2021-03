Journée Internationale de la Femme | Profil de Natacha Llorens

Natacha Llorens est directrice des services aux joueurs depuis 12 ans à la LHJMQ. Elle a plusieurs responsabilités afin d’assurer un encadrement adéquat aux joueurs dans différentes sphères de leur vie, tout en faisant respecter les politiques et les règlements en place.

Elle est constamment à la recherche de nouveaux partenariats et de nouvelles stratégies pour améliorer le bien-être des joueurs et la qualité de l’encadrement de la ligue. Natacha développe des outils et travaille en concertation avec plusieurs experts afin de mieux sensibiliser les joueurs et membres du personnel des équipes sur différents sujets et problématiques auxquels ils sont confrontés. Elle est également présente pour les conseiller, les aider ou les référer vers les bonnes ressources.

La confidentialité de plusieurs de ses dossiers la fait souvent travailler dans l’ombre de ses collègues mais son travail n’en est pour autant moins important.