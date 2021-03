Journée Internationale de la Femme | Profil de Marie-Pierre Simard

Marie-Pierre Simard, avocate chevronnée et membre du barreau du Québec depuis 1997, a été nommée gouverneure de l’Armada de Blainville-Boisbriand en 2017.

Représentant les propriétaires de l’équipe au sein de la LHJMQ, elle participe activement à la définition des grandes orientations de l’organisation en proposant une vision nouvelle sur les enjeux. Sa contribution est marquée par ses qualités de médiation et sa capacité à sensibiliser l’organisation à l’environnement juridique dans lequel elle évolue.

Marie-Pierre est, à ce jour, la seule femme dans ces fonctions dans la LHJMQ et est source d’inspiration pour de nombreuses jeunes femmes et jeunes hommes impliqués dans le hockey junior au Québec et au Canada.