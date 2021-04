Joueurs-étudiants du mois | Profil William Rouleau

William Rouleau est un jeune homme reconnu pour son assiduité dans ses études. Il est autonome et travaille pour être toujours un peu à l’avance dans ses cours. Avec son expérience de vétéran, le joueur de 20 ans va au-devant des échéanciers afin de s’assurer de pouvoir les respecter, et ce, même en cas d’imprévus.

Cette approche a été payante puisque, depuis le début de la saison, les résultats de William sont tous largement au-dessus de la moyenne de la plupart des joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda. Malgré la pandémie que nous vivons actuellement, l’ailier a été en mesure de suivre ses huit cours pour l’année scolaire 2020-2021. Il s’est également inscrit à un cours additionnel pour la session d’été, le tout dans l’objectif de terminer la session d’automne 2021 avec son diplôme d’études collégiales en main.

William Rouleau est un étudiant qui questionne, qui cherche à comprendre et qui veut aller au fond des choses. Il est également un jeune qui a à cœur sa réussite et qui n’hésite pas à mettre les efforts pour atteindre ses objectifs. Se retrouver au sein des joueurs-étudiants du mois d’avril est important pour lui puisque cette reconnaissance met en lumière son acharnement et ses réalisations académiques.