Joueurs-étudiants du mois | Profil Vincent Maisonneuve

Choix de 10e ronde des Olympiques de Gatineau, Vincent Maisonneuve fait partie de l’équipe de son patelin depuis deux ans maintenant.

Dès son arrivée, il nous a communiqué son intention d’obtenir son diplôme d’études collégiales dans les plus brefs délais et son objectif sera exceptionnellement atteint en trois ans.

Vincent est un jeune homme qui fait une excellente utilisation de son temps et fait preuve d’une discipline hors de l’ordinaire. Il suit entre quatre et six cours par semestre depuis le début de son programme et s’inscrit toujours à des cours pendant l’été.

Il représente un exemple positif pour ses coéquipiers de par son engagement et l’importance qu’il accorde à ses études. Le défenseur fait aussi preuve de beaucoup de maturité et garde toutes ses options ouvertes quant à son futur, si le hockey ne fonctionne pas.

Il en est à sa troisième année au Cégep de l’Outaouais, dont deux passées en sciences de la nature. Il a choisi, cette année, de terminer son DEC sans mention avec option mathématiques pour se diriger plutôt vers l’administration.

Sa moyenne se situe à 92% dans ses quatre cours depuis le début de l’année et à 90% depuis le début de son programme. Vincent Maisonneuve est la preuve, avec plusieurs autres joueurs, qu’il est possible de combiner hockey et éducation dans la LHJMQ, sans pour autant compromettre son plan d’études.

Vincent complétera son DEC en mai prochain avec une excellente cote R de 32.364 et prévoit débuter ses études universitaires en comptabilité dès l’automne prochain.

– Texte d’Yvan Nolet, conseiller pédagogique des Olympiques de Gatineau