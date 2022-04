Joueurs-étudiants du mois | Profil Nicolas Kingsbury-Fournier

Nicolas Kingsbury-Fournier est arrivé avec les Olympiques de Gatineau pour la saison 2021-2022 suite à une transaction avec les Tigres de Victoriaville.

Ayant remporté la coupe du Président, Nicolas apporte chez les Olympiques une expérience de la victoire et une attitude positive. C’est un jeune homme plaisant à côtoyer qui se présente quotidiennement à l’aréna avec le sourire et le désir d’apprendre, tout en donnant son maximum.

Cette attitude se reflète autant sur la glace que sur les bancs d’école. Il est autonome, respecte les échéanciers et valorise l’éducation. À 19 ans, notre Joueur-étudiant du mois de mars, terminera son diplôme d’études collégiales à l’été. Il est inscrit au Cégep de l’Outaouais dans le programme tremplin du DEC et suit présentement six cours, dans lesquels il maintient une moyenne supérieure de 90%.

Nicolas est une personne sérieuse et très motivée qui attache beaucoup d’importance à sa réussite scolaire et investit le temps nécessaire pour bien réussir. Il est un étudiant curieux qui n’hésite pas à poser des questions aux professeurs et aux autres étudiants afin de mieux comprendre la matière. Il réussit à trouver des éléments positifs pour les cours qui sont plus difficiles ou qui sont moins motivants.

Nicolas a l’intention de poursuivre ses études universitaires en droit et nous ne pouvons que lui souhaiter du succès dans sa future profession. Il se mérite beaucoup de félicitations pour arriver à maintenir un tel niveau d’excellence académique malgré son horaire chargé d’athlète de la LHJMQ.

Bravo Nicolas, la famille des Olympiques est très fière de toi!

*Texte d’Yvan Nolet, conseiller pédagogique des Olympiques, et de Mélanie Langlois-Sabourin, enseignante et responsable au programme de soutien à la réussite scolaire