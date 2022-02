Joueurs-étudiants du mois | Profil Matteo Mann

L’organisation des Saguenéens de Chicoutimi est fière de sélectionner le défenseur Matteo Mann comme joueur-étudiant du mois de janvier.

Natif du Nouveau-Brunswick, Mann a terminé à distance son Grade 11, au Tantramar Regional High School, avec honneur et distinction, à sa première saison l’an dernier.

Il est un étudiant-athlète autodidacte, respectueux, efficace et responsable. Ponctuel dans la remise de ses travaux, il n’est pas rare qu’il termine et envoie ses devoirs, avant la date d’échéance. Sa gestion de temps est impeccable.

Âgé de 17 ans, Mann a amorcé sa seconde saison avec notre équipe en conciliant à nouveau avec succès son sport et ses études. Même s’il est encore jeune, sa personnalité, son éthique de travail, sa maturité et ses résultats scolaires exceptionnels ont séduit les enseignants de la Classe école; aucune hésitation à l’honorer en tant que joueur étudiant du mois.

On lui confie régulièrement des messages à transmettre aux joueurs de la Classe école et Matteo a toujours accompli cette demande avec gentillesse. Il est une personne digne de confiance. Pour les recrues et ses coéquipiers, il incarne un modèle de persévérance, de maturité et de réussite scolaire.

Libéré de sa timidité, Matteo a amélioré sa confiance et acquis une assurance qui lui permet de communiquer plus aisément avec ses coéquipiers et ses enseignants de la Classe école, tant en français qu’en anglais. Tous conviennent pour dire qu’il est un joueur jovial, sympathique et attachant.

Matteo a obtenu 100% dans ses trois derniers travaux de Business. Sa session d’automne étant terminée, il amorce la seconde partie de son parcours scolaire, par l’ajout de nouveaux cours, qui le mènera à terme, à sa graduation du High School, au printemps. Aucune inquiétude pour la poursuite de ses études universitaires, Mann semble vouloir se tourner vers le monde des affaires.

Félicitations Matteo, tous tes efforts font la différence dans ta réussite scolaire et sportive!

_

Un texte de Joanne Leblanc, Conseillère pédagogique des Saguenéens