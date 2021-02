Joueurs-étudiants du mois | Profil Mathieu Bizier

Mathieu Bizier est un jeune homme très discipliné et assidu. Celui qui étudie en Sciences de la nature au Cégep de l’Outaouais se présente toujours à ses périodes d’étude avec le sourire, présente une attitude positive et demeure toujours disponible pour aider ses collègues.

Mathieu a débuté la saison avec six cours puisqu’il devait terminer deux de ses cours de la session du printemps. Il a réussi à compléter ces derniers avec une moyenne de 83%. C’est donc dire qu’il suit présentement quatre cours – en chimie, en algèbre, en littérature et en philosophie – dans lesquels il a maintenu une moyenne de 84% jusqu’à présent.

Mathieu n’hésite pas à passer du temps à étudier et compléter ses travaux à l’extérieur des périodes d’études prévues par l’organisation des Olympiques. Il est très engagé et représente un exemple à suivre pour ses coéquipiers. Bizier envisage de poursuivre des études universitaires en Génie et prend tous les moyens pour arriver à ses fins.

Bravo Mathieu!

