Joueurs-étudiants du mois | Profil Louis Crevier

L’organisation des Remparts de Québec est fière de sélectionner le défenseur Louis Crevier comme joueur-étudiant du mois de novembre.

Louis en est à sa première saison avec l’équipe mais à sa dernière dans la LHJMQ. Par sa prestance comme ses aptitudes sociales et scolaires, il s’est créé une place bien spéciale chez les Remparts de Québec. Louis termine présentement son diplôme d’études collégiales en Sciences humaines profil administration au Cégep Limoilou et poursuivra ses études universitaires à l’Université Laval dès janvier 2022 au baccalauréat en économique. Le défenseur de 6’8 » ne laisse pas sa place sur la glace comme à l’école par son côté pointilleux et perfectionniste. Son souci du détail lui apporte du succès dans tout ce qu’il entreprend.

Louis a passé plus d’un mois au camp professionnel des Blackhawks de Chicago en début de saison, ce qui signifie également en début de session. Bien que cette expérience ait été des plus enrichissantes au niveau du hockey, elle a mis son école sur pause. Mais aussitôt revenu avec l’équipe, le numéro 24 des Remparts s’est mis à l’œuvre pour terminer ses études collégiales en décembre, comme prévu.

Depuis, il ne compte pas ses heures d’étude et travaille avec acharnement au Centre Vidéotron, à la maison et sur la route pour arriver à se surpasser et obtenir son DEC en janvier prochain. Son sourire, son positivisme et son sens de l’organisation sont toujours mis de l’avant. Le défenseur maintient une moyenne de plus de 89% depuis son retour de Chicago en octobre et, en y mettant les efforts nécessaires, il arrive à concilier le hockey et les études avec brio.

L’organisation des Remparts est fière de toi, Louis. Continue ton excellent travail!