Joueurs-étudiants du mois | Profil Justin Robidas

Justin Robidas, capitaine des Foreurs de Val-d’Or, se mérite le titre de joueur-étudiant du mois d’octobre de la franchise. L’attaquant en est à sa troisième saison avec l’organisation. Il s’est joint à l’équipe alors qu’il complétait ses études secondaires en 2019-2020, après avoir été le deuxième choix au total du repêchage 2019 de la LHJMQ.

Seul étudiant du Vert et Or à la Polyvalente Le Carrefour à sa saison recrue, il a su tirer son épingle du jeu alors qu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires en pleine pandémie, dans sa langue seconde, tout en terminant au deuxième rang des buteurs et des pointeurs des Foreurs. L’année scolaire à peine terminée, Justin débutait déjà sa 12e année à la Northern Pre-University.

Justin est un être perfectionniste. Leader à la fois dans la chambre des joueurs et dans la salle d’étude, il reconnaît l’importance du volet académique dans sa vie d’hockeyeur. Il consacre donc de nombreuses heures à ses études et ses résultats le démontrent bien. Depuis août dernier, il maintient une moyenne de 95% dans ses cours de Nutrition et Santé ainsi qu’en Droit. Les mots « excellent », « exceptionnel » et « surpasse les attentes » sont ceux utilisés par ses enseignants pour le décrire.

Le choix de cinquième tour des Hurricanes de la Caroline au dernier repêchage de la LNH obtiendra son diplôme de 12e année dans quelques semaines et entrevoit débuter des études universitaires dans le domaine de l’administration dès janvier 2022.

Félicitations Justin, continue ton excellent travail. Tu es un modèle d’engagement et de persévérance pour tous tes coéquipiers!

*Texte de Josée Frenette, conseillère pédagogique des Foreurs de Val-d’Or

