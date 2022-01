Joueurs-étudiants du mois | Profil Jasmin Simon

L’organisation de l’Océanic de Rimouski est fière d’annoncer la nomination de Jasmin Simon au titre d’étudiant-athlète pour le mois de décembre 2021.

Fraîchement débarqué avec l’Océanic en septembre dernier pour entamer sa deuxième saison dans la LHJMQ, Jasmin a très rapidement adhéré aux valeurs d’altruisme et de dépassement si chères à l’équipe de toute une région.

Étudiant au Cégep à distance en Sciences Humaines, Jasmin a su non seulement respecter ses échéanciers, mais il les a devancés, arrivant même à prendre un cours supplémentaire.

Ses excellents résultats scolaires ont aussi largement dépassé les attentes. Rapidement, il nous a démontré sa bonne volonté et a fait preuve de beaucoup de persévérance pour réussir ses cours. Toutes les heures supplémentaires qu’il a consenti à ses études ont d’ailleurs porté fruit.

Très passionné, Jasmin veut constamment s’améliorer et il a le souci du détail. Ce dernier nous démontre un haut niveau d’engagement envers ses études et il est un parfait exemple d’un élève autonome et responsable

Travailleur acharné à la détermination sans faille, il est aussi avenant et attentionné envers ses coéquipiers et les gens qui l’entoure. Un être bienveillant qui ne ménage aucun effort, autant sur la glace que dans ses études, Jasmin est toujours positif et il dégage un optimisme contagieux autour de lui.

Jasmin représente bien l’image que l’Océanic de Rimouski désire refléter quant à la conciliation de l’excellence pédagogique et sportive au sein de la LHJMQ. Pour l’Océanic de Rimouski, Jasmin Simon est un exemple inspirant à suivre, tant sur la glace que dans sa communauté.

Félicitations Jasmin!

_

*Un texte de Julie Bélanger, Conseillère pédagogique de l’Océanic de Rimouski