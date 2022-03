Joueurs-étudiants du mois | Profil Jakub Hujer

L’organisation des Huskies de Rouyn-Noranda est fière de nommer le jeune attaquant tchèque, Jakub Hujer, à titre de joueur-étudiant du mois de février. Rares sont les Européens qui obtiennent cette distinction, mais le choix de Jakub s’est imposé de manière logique pour les Huskies.

Choix de première ronde, 19e au total, lors du dernier Repêchage européen de la LCH, Jakub s’est vite adapté à son nouvel environnement. Respectueux et gentilhomme, il a su créer des liens solides avec ses coéquipiers et les membres de l’organisation des Huskies en un court laps de temps.

Alors que son adaptation au style de jeu nord-américain n’a pas été sans embûches au départ, force est de constater qu’il a su surmonter les difficultés. La Centrale de recrutement de la LNH le place maintenant au 56e rang des patineurs nord-américains.

Outre sur la glace, Jakub a également dû s’adapter à l’école en poursuivant sa scolarité, mais uniquement à distance. Alors qu’il termine sa 11e année (comparable à un 5e secondaire au Québec puisqu’il y a 9 années primaires et 4 années secondaires chez lui), il a un excellent sens de l’organisation et il fait preuve d’énormément de détermination. Ce ne sont pas moins que 12 matières différentes qu’il doit étudier simultanément, dont entre autres, la littérature tchèque, l’allemand, la chimie, les mathématiques, les sciences sociales, la politique, la comptabilité et l’économie.

Malgré la lourdeur de sa charge de travail, Jakub réussit à maintenir des résultats au-dessus de la moyenne pour la totalité de ses cours. Il aspire à terminer ses études secondaires dans deux ans pour ensuite entamer des études universitaires en gestion d’équipes sportives. Son comportement en salle d’étude est irréprochable ; il est ponctuel, poli, travaillant et toujours souriant.

Par sa persévérance, sa volonté de réussir et ses qualités humaines, Jakub est un joueur et un étudiant inspirant qui incarne bien les valeurs de l’organisation des Huskies de Rouyn-Noranda, tant au niveau sportif qu’au niveau académique.

Gratulace Jakub!

– Un texte de Benoît Perron, Tuteur des Huskies de Rouyn-Noranda