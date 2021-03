Joueurs-étudiants du mois | Profil Jacob Hudson

Au cours des deux dernières années, Jacob Hudson a beaucoup grandi en tant qu’étudiant, tellement qu’il est devenu l’un des meilleurs élèves des Wildcats de Moncton.

Les notes de Jacob ne cessent de s’améliorer depuis l’automne 2019. Jusqu’à présent cette année scolaire, il a déjà terminé ses trois cours à l’Université du Nouveau-Brunswick avec succès, dont deux avec une note de A et l’autre avec un B+.

En tant que vétéran de 20 ans et capitaine de l’équipe, Jacob est un leader incontesté dans la salle de classe. On peut toujours compter sur lui pour se présenter tôt à ses cours et pour minutieusement gérer son temps dans ceux qu’il suit à son propre rythme à distance.

Il est devenu très efficace avec son temps, à un point tel qu’il a pu terminer l’un de ses cours d’hiver plus tôt que prévu. C’est pourquoi l’attaquant a décidé de suivre un troisième cours cette session, ce qui l’aide également à se préparer avant de se diriger vers l’université en tant qu’étudiant et joueur de hockey à temps plein l’année prochaine.

Jacob a exploré à la fois les affaires et les sciences dans ses cours jusqu’ici et c’est pourquoi il a choisi de combiner les deux matières en s’inscrivant à un programme de Gestion du sport dès l’année prochaine. D’ailleurs, il a déjà été approché par plusieurs universités qui sont intéressées à l’avoir comme étudiant-athlète sur leur campus dès la saison prochaine.

Continue ton bon travail Jacob!

