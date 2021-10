Joueurs-étudiants du mois | Profil Isaac Dufort

Le Drakkar de Baie-Comeau est fier de nommer Isaac Dufort comme joueur-étudiant du mois de septembre. Isaac en est à sa deuxième saison avec le Drakkar et il étudie en sciences humaines, profil société en enjeux mondiaux. Ce produit du Rousseau Royal Laval-Montréal aborde cette deuxième année avec une maturité renouvelée qui se reflète sur ses résultats scolaires, mais aussi dans le vestiaire, ayant été nommé assistant au capitaine Jacob Gaucher pour la prochaine année. Lorsque questionné sur son avenir professionnel, ce dernier est toujours en réflexion quant à son choix de carrière, mais il n‘écarte pas l’idée de devenir pompier.

Le numéro 19 du Drakkar a de beaux objectifs pour cette saison. Sur le plan hockey, il aimerait réussir les détails sur la patinoire afin de donner une chance à son équipe de gagner chaque match. Du côté académique, Isaac aimerait continuer sur sa lancée et avoir du succès dans chacun de ses cours. Lorsqu’on lui parle des plus grands défis pour un étudiant évoluant dans la LHJMQ, celui-ci mentionne que les longs voyages et le fait de devoir trouver la motivation pour travailler à l’hôtel et dans l’autobus en font assurément partit. Ceci étant dit, il sait pertinemment que l’encadrement scolaire offert par le Drakkar l’aidera à atteindre ses objectifs.

Félicitations, Isaac, pour ton début d’année scolaire et ta persévérance!

*Texte rédigé par Tommy Brulé, conseiller pédagogique du Drakkar de Baie-Comeau