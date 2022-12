Joueurs-étudiants du mois | Profil Félix Bédard

Les Saguenéens de Chicoutimi sont heureux d’honorer Félix Bédard comme joueur-étudiant du mois de novembre, récompensant son attitude positive, sa persévérance et ses efforts soutenus dans la réussite de sa conciliation sport-études.

Fier d’être repêché par l’équipe junior de son patelin, Félix amorça sa saison à l’offensive à l’automne 2021. Son diplôme secondaire en poche, le natif de Chicoutimi venait de donner un nouvel élan à son parcours sportif et scolaire.

Attiré par les sciences, Félix s’inscrivit à temps plein, en Sciences de la nature, au Cégep de Chicoutimi. Habitué au secondaire à réussir sa conciliation sport-études avec facilité et sans trop d’efforts, Félix dut raviser sa méthode de travail dès sa première session collégiale.

Il prit conscience qu’exceller sur les plans académiques et sportifs allait nécessiter plus d’efforts, de détermination et de rigueur. Il faut dire que la note de passage ne figurait pas parmi les options pour cet étudiant-athlète pour qui la quête de la performance sur le plan académique est prioritaire.

Félix aime se démarquer par ses notes. Un écart, qui oscille entre 10 % et 24 %, sépare ses notes de la moyenne de ses groupes, ce qui lui permet d’atteindre une moyenne de 84 % à ce jour. Avec comme actif 12 cours réussis sur 28 cours nécessaires pour compléter son DEC, Félix poursuit son cheminement scolaire, dans le but d’obtenir son diplôme dans un avenir rapproché.

La physiothérapie sportive l’attire et représente une voie intéressante pour son parcours universitaire.

Après s’être bien intégré au sein de la grande famille des Saguenéens, où le sentiment d’appartenance est au cœur des valeurs de l’organisation, Félix a compris que les clés de sa réussite académique et sportive reposent sur le dépassement personnel, la discipline et le travail, des valeurs qu’il incarne parfaitement.

_

Un texte de Joanne Leblanc, Conseillère pédagogique des Saguenéens de Chicoutimi