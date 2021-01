Joueurs-étudiants du mois | Profil Benjamin Tardif

Benjamin Tardif est le joueur-étudiant par excellence du mois de décembre pour le Phoenix de Sherbrooke et c’est bien mérité ! L’attaquant vient d’obtenir son diplôme en sciences humaines profil administration du Cégep de Sherbrooke à la suite d’un parcours inspirant.

Pour Tardif, tout a débuté à l’école secondaire Du Triolet avec une année extrêmement exigeante et remplie de défis lors de son entrée dans le circuit Courteau. À sa deuxième année, Benjamin décide de débuter son parcours collégial en sciences de la nature. Après un an dans le programme, il décide de poursuivre son cheminement scolaire dans le programme des sciences humaines profil administration.

Ce changement est extrêmement bénéfique pour lui, il décroche même le prix de la persévérance scolaire pour le Phoenix de Sherbrooke à la saison 2019-2020. Tout au long de son passage au Cégep de Sherbrooke, il a été un étudiant-athlète apprécié de ses enseignants et de ses coéquipiers.

« Je suis personnellement très fier de Benjamin et je me considère très chanceux de l’avoir côtoyé durant les quatre dernières années », mentionne Clovis Langlois-Boucher, le conseiller pédagogique du Phoenix. « Benjamin est un jeune homme qui est maintenant un leader dans notre société et pour nos jeunes de la région. C’est un honneur pour toute l’organisation du Phoenix de Sherbrooke. »

Un choix de deuxième ronde du Phoenix en 2016, Tardif, qui a passé les quatre premières saisons de sa carrière junior à Sherbrooke, a été échangé aux Tigres de Victoriaville la semaine dernière.

_

Profils de Joueurs-étudiants du mois, Saison 2020-2021 :

Octobre 2020 | Cédric Desruisseaux | Islanders de Charlottetown

Novembre 2020 | Xavier Simoneau | Voltigeurs de Drummondville

Décembre 2020 | Benjamin Tardif | Phoenix de Sherbrooke