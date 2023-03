Joueurs-Étudiants du Mois | Profil Beck Majdell

Beck Majdell est avec l’Armada de Blainville-Boisbriand depuis la saison 2021-2022. Il était étudiant en mode hybride anglophone à sa première saison. Il a donc fait face à de multiples défis d’adaptation avec une nouvelle ligue, une nouvelle équipe et un nouvel environnement d’études.

Dès son arrivée avec l’Armada, je me suis rendu compte de l’importance de l’éducation pour Beck. Il s’est mis rapidement à poser des questions sur le processus académique de l’Armada et s’est assuré d’une conciliation harmonieuse entre ses études et sa carrière de joueur d’hockey.

Dès sa confirmation au sein de l’équipe, il m’a mis en contact avec les responsables de l’école Selwyn House afin que le mode hybride proposé convienne autant à ses études qu’à son cheminement au hockey. Le sérieux qu’un joueur-étudiant démontre dans la période d’inscription est souvent un signe précurseur de l’importance des études pour ce dernier. Beck a continué à être consciencieux dans une école qui est exigeante au niveau académique et a connu une bonne année scolaire en réussissant tous ses cours durant la saison 2021-2022.

Cette saison, il est passé en mode à distance avec des cours de Grade 12 anglophones avec Northern Pre University. C’était une première expérience réussie pour lui puisqu’il a obtenu de très bons résultats, finissants ses récents cours avec une moyenne de plus de 90%.

Ses excellents résultats lui ont valu le titre de Joueur-étudiant du mois de février pour l’Armada. Beck est un étudiant autonome, appliqué et responsable. Ses qualités académiques se sont traduites en de très bons résultats, et ce même s’il doit œuvrer dans un environnement académique à distance qui demande de l’autonomie.

_

Texte de Harry Tassy, Conseiller pédagogique de l’Armada Blainville-Boisbriand