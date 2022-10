Joueurs-étudiants du mois | Profil Alexis Morin

Les Voltigeurs de Drummondville ont choisi le joueur Alexis Morin comme nominé pour le Joueur-étudiant du mois de septembre. Il est l’un des meilleurs étudiant-athlète de l’équipe. Étant directeur-général adjoint et responsable du volet scolaire, j’ai la chance de travailler avec le personnel de l’équipe et du Cégep de Drummondville pour développer le plein potentiel des joueurs cégépiens pour la saison 2022-2023.

C’est un honneur pour moi de côtoyer les étudiants-athlètes de l’équipe d’autant plus qu’ils évoluent dans un niveau compétitif qu’est la LHJMQ. Ayant l’opportunité de conseiller Alexis sur le volet scolaire, je peux vous assurer que celui-ci est une personne assidue, posée et engagée dans ses études collégiales. Alexis possède plusieurs qualités que l’on recherche chez un hockeyeur. Sa courtoisie, sa maturité et sa ponctualité font de lui un modèle de réussite chez les Voltigeurs.

Alexis étudie présentement à temps plein fréquentant le Cégep de Drummondville. Il a complété 16 cours en sciences de la nature et il a obtenu une excellente moyenne de 90%. Si on compare sa moyenne à celle des autres étudiants du Cégep, Alexis a obtenu un différentiel de 18% depuis qu’il est avec l’équipe. Il est présentement inscrit à trois cours pour la session d’automne dans lesquels il a maintenu une moyenne de 100%. Lorsqu’il obtiendra son diplôme d’études collégiales, il souhaite poursuivre dans un programme d’ingénierie ou de médecine à l’université.

Il sera un modèle de réussite pour tous NOS étudiants-athlètes tout au long de la saison et il véhiculera une image positive à travers la LHJMQ.

Texte de Steve Ahern, responsable du volet scolaire des Voltigeurs de Drummondville