Joueurs-étudiants du mois | Profil Alexandre Nadeau

Les Tigres de Victoriaville ont choisi Alexandre Nadeau comme Joueur-étudiant du mois de décembre afin de souligner ses efforts soutenus dans sa réussite du volet sport-études.

Alexandre est un bel exemple pour ses coéquipiers autant sur la glace qu’au niveau scolaire et même dans sa communauté.

Alexandre et sa famille ont toujours été impliqués auprès de l’organisation des Tigres de Victoriaville en étant famille de pension, entre autres, alors quand il a été repêché en 2020 par les Tigres ce fut une grande joie pour lui et sa famille.

Depuis, il fait vraiment honneur à ceux qui lui ont fait confiance car il est un joueur discipliné qui donne tout ce qu’il peut sur la glace, ne néglige aucun effort afin de s’améliorer en tant que joueur et sait aider ses coéquipiers afin qu’ils aient du succès. Alexandre est aussi reconnu pour sa bonne humeur, son positivisme et son dévouement.

Il en est à sa deuxième année en Sciences Humaines au Cégep de Victoriaville. Il suit de quatre à cinq cours par session et obtient de très bons résultats, ayant une moyenne de 96% pour cette session. Alexandre a une moyenne de 12 à 20 % supérieure aux autres élèves de son programme. Il est un élève très autonome, travaillant et assidu à ses cours. Il prend à cœur sa réussite scolaire car il sait qu’il est important d’avoir un plan B, donc ses études sont une priorité et il met les efforts pour réussir.

C’est un plaisir de travailler avec lui en tant que conseillère pédagogique et ceux qui le côtoient (entraîneurs et coéquipiers) n’ont que de bons mots à son égard. Il consacre souvent le temps qu’il lui reste à participer à des activités dans sa communauté afin d’aider les jeunes et de faire rayonner son équipe en dehors de la glace.

Bref, Alexandre est un fier représentant au sein de la LHJMQ par ses valeurs, son attitude et son engagement. Bravo Alexandre nous sommes fiers de toi!

Un texte de France Houle, conseillère pédagogique des Tigres de Victoriaville