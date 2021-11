La Ligue de hockey junior majeur du Québec est très fière de souligner la performance remarquable des joueurs-étudiants du mois d’octobre 2021, autant sur la patinoire que sur les bancs d’école. Cette reconnaissance favorise l’excellence et la persévérance scolaire des étudiants-athlètes qui sont partie intégrante de notre ligue.

Les récipiendaires ont été sélectionnés par les conseillers pédagogiques des 18 équipes. Ces derniers font un travail remarquable pour appuyer nos étudiants-athlètes dans leur parcours scolaire, tout en ayant un impact significatif dans la vie de ceux-ci.

Au cours des 14 dernières années, la LHJMQ et ses formations ont eu le privilège d’appuyer des milliers de joueurs-étudiants tout en soulignant le talent, la discipline et la détermination dont ils font preuve dans la conciliation du sport et des études.

_

Équipe Joueur Programme Établissement scolaire BAT Marc-André Gaudet Étudiant libre Acadia University BAC Félix Gagnon Sciences humaines Cégep de Baie-Comeau BLB Mikaël Denis Sciences humaines Cégep de Terrebonne CAP Logan Camp Administration des affaires Cape Breton University CHA Brett Budgell Administration des affaires UPEI CHI Jacob Newcombe Grade 12 Northern Pre University DRU Édouard Charron Sciences humaines Cégep de Drummondville GAT Vincent Maisonneuve Sciences de la Nature Cégep de l’Outaouais HAL Elliot Desnoyers Commerce Saint Mary’s University MON Nicolas Pavan Administration des affaires Concordia University QUE Mathieu Wener Secondaire 5 École secondaire Cardinal-Roy RIM Frédéric Brunet Sciences humaines Cégep de Rimouski ROU Dyllan Gill Grade 12 Riverview High School SNB Peter Reynolds Étudiant libre UNB SHA Angus Booth Sciences humaines Cégep Shawinigan SHE Joshua Roy Administration Athabasca University VDO Justin Robidas Grade 12 Northern Pre University VIC Justin Larose Secondaire 5 École secondaire Sainte-Marie

Joueurs-étudiants du mois de septembre 2021