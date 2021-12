La Ligue de hockey junior majeur du Québec est très fière de souligner la performance remarquable des joueurs-étudiants du mois de novembre 2021, autant sur la patinoire que sur les bancs d’école. Cette reconnaissance favorise l’excellence et la persévérance scolaire des étudiants-athlètes qui sont partie intégrante de notre ligue.

Les récipiendaires ont été sélectionnés par les conseillers pédagogiques des 18 équipes. Ces derniers font un travail remarquable pour appuyer nos étudiants-athlètes dans leur parcours scolaire, tout en ayant un impact significatif dans la vie de ceux-ci.

Au cours des 14 dernières années, la LHJMQ et ses formations ont eu le privilège d’appuyer des milliers de joueurs-étudiants tout en soulignant le talent, la discipline et la détermination dont ils font preuve dans la conciliation du sport et des études.