Joueurs-étudiants du mois de janvier 2023

La Ligue de hockey junior majeur du Québec est fière de souligner la performance remarquable de certains de ses joueurs-étudiants lors du dernier mois. Cette reconnaissance met de l’avant l’excellence et la persévérance scolaire d’un étudiants-athlète de chacune des franchises de la LHJMQ.

Les récipiendaires sont sélectionnés par les conseillers pédagogiques des 18 équipes, eux qui font un travail remarquable pour appuyer les étudiants-athlètes dans leur cheminement scolaire. Ils sont également les témoins directs de tous les sacrifices consentis par les joueurs pour atteindre la réussite scolaire.

Au cours des 15 dernières années, la LHJMQ et ses formations ont eu le privilège d’appuyer des milliers de joueurs-étudiants tout en soulignant le talent, la discipline et la détermination dont ils font preuve dans la conciliation du sport et des études. Les athlètes-étudiants du mois vous sont présentés par Standish, agence créative.