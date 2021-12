Joueurs du mois – Novembre 2021

Attaquant du mois

Xavier Simoneau – Islanders de Charlottetown – 9PJ, 4B, 15A, 19Pts

Les Islanders de Charlottetown continuent d’occuper une position familière dans le classement de la Division Maritimes, notamment en raison de leur dynamique nouvelle acquisition, Xavier Simoneau. Le vétéran de 20 ans de Saint-André-Avellin n’a pas ménagé les efforts et a produit de façon constante depuis son arrivée avec les Islanders à la suite d’une transaction avec les Voltigeurs de Drummondville. En concluant le mois avec une séquence de sept parties consécutives avec au moins un point, Simoneau a inscrit trois points ou plus dans six des affrontements en novembre, incluant une performance de quatre points contre les Mooseheads, le 14e jour du mois. Le versatile joueur de centre a également été responsable défensivement, finissant novembre avec un dossier de +6.

Simoneau débute le mois de décembre avec 38 points en seulement 19 parties disputées, bons pour le deuxième rang dans la LHJMQ. Avec ses 266 points enregistrés dans le circuit en saison régulière, l’espoir des Canadiens de Montréal est sur la voie d’atteindre le plateau des 300 points.

Mention honorable

Joshua Roy – Phoenix de Sherbrooke – 10PJ, 7B, 13A, 20Pts

Le Phœnix a une fois de plus pris son envol à Sherbrooke et le premier choix de l’encan de la LHJMQ en 2019 mène définitivement la charge. Roy a conclu le mois de novembre en tête du championnat des pointeurs de la LHJMQ avec 39 points, saluant ainsi un mois de production mémorable dans lequel il a noirci la feuille de pointage dans neuf de ses dix confrontations, incluant le deuxième et le troisième match de quatre points de sa jeune saison.

Défenseur du mois

Miguel Tourigny – Armada de Blainville-Boisbriand – 9PJ, 8B, 7A, 15Pts

Pour un deuxième mois consécutif, Miguel Tourigny remporte les honneurs du Défenseur du mois. Après une production de 17 points en octobre, le Victoriavillois de 19 ans a poursuivi sur sa lancée exceptionnelle en récoltant au moins un point dans chacune des parties de l’Armada en novembre, lui donnant ainsi une séquence de dix parties avec au moins un point. Cela inclut notamment sa performance de trois buts et quatre mentions d’aide face aux Voltigeurs le 5 novembre. Deux de ses filets de novembre ont été des buts gagnants, alors que trois autres sont survenus sur l’avantage numérique.

Tourigny mène actuellement largement les pointeurs chez les arrières de la LHJMQ avec 32 points en 22 parties. Ses 16 buts ne le placent pas seulement quatrième au niveau des buteurs de la ligue, mais également sur un élan d’une campagne potentielle de 49 buts, ce qui éclipserait la marque de 42 buts inscrite par un défenseur établie par Marc-André Bergeron avec Shawinigan en 2000-01.

Mention honorable

Lukas Cormier – Islanders de Charlottetown – 9PJ, 4B, 12A, 16Pts

Un autre visage familier se retrouve dans les mentions honorables. Cormier a connu quatre sorties avec plus d’un point, incluant deux parties avec quatre points contre l’Armada de Blainville-Boisbriand les 6e et 28e jour du mois. L’espoir des Golden Knights de Vegas est présentement au deuxième rang des pointeurs chez les défenseurs avec 30 en 22 matchs disputés.

Recrue du mois

Tommy Cormier– Tigres de Victoriaville – 10PJ, 7B, 8A, 15Pts

Suite à quelques changements dans leur alignement depuis leur conquête de la Coupe du Président de 2021, les Tigres de Victoriaville commencent à s’habituer à leurs nouveaux visages. Un de ceux-ci détonne et c’est le centre Tommy Cormier. Le natif de Pont-Rouge de 18 ans s’est mis à l’avant-scène en novembre en connaissant cinq sorties de plus d’un point. Parmi ces parties marquantes, on retrouve ses deux premières parties de deux buts dans le junior majeur face aux Olympiques de Gatineau le 11 et contre les Remparts de Québec le 20 du mois. Quatre de ses filets sont survenus sur l’avantage numérique, alors que son ratio de + et – de zéro en huit parties est impressionnant dans une formation en reconstruction.

Cormier s’est hissé au deuxième rang parmi les pointeurs recrus de la LHJMQ avec 20 points en 16 parties. Ses six filets en avantage numérique le placent à égalité au quatrième échelon à ce chapitre dans le circuit. Un choix de 14e ronde des Saguenéens de Chicoutimi en 2019, l’ascension de Cormier est plus qu’inspirante.

Mention honorable

Niks Fenenko– Drakkar de Baie-Comeau – 10PJ, 0B, 9A, 9Pts

Le Drakkar de Baie-Comeau a enregistré des points dans sept de leurs dix confrontations en novembre et Niks Fenenko a définitivement joué un rôle clé dans ces succès. Le premier choix au total du Repêchage européen de la LCH en 2021 a inscrit son premier match de trois passes contre les Olympiques, le 6e jour du mois. Il a également eu une séquence de trois parties avec au moins un point, ce qui a coïncidé avec trois victoires du Drakkar.

Gardien du mois

William Rousseau – Remparts de Québec – 4-2-0-0, MBA 1,92, % Arr. .921, 0 BL

Alors que les Remparts continuent de gravir les échelons dans le classement de la LHJMQ, William Rousseau a plus souvent qu’autrement prouvé sa solidité comme dernier rempart défensif de sa formation. Le Trifluvien de 18 ans a alloué trois buts ou moins dans chacune de ses présences en novembre. Au cours d’une séquence de trois victoires de suite – une première en carrière – du 6 au 17 novembre, le vétéran de deuxième année a bloqué un impressionnant total de 68 lancers sur les 72 reçus. Il a terminé le mois sur une bonne note avec un gain contre les Islanders de Charlottetown, le 26 novembre, où il a stoppé 28 rondelles.

Un choix de cinquième ronde des Remparts à la Séance de sélection de 2019, Rousseau est en train de connaître une saison remarquable alors qu’il amorce le dernier mois de l’année avec une moyenne de buts alloués de 1,94 et un pourcentage d’arrêt de .922%.

Mention honorable

Olivier Adam – Drakkar de Baie-Comeau – 4-2-0-2, MBA 3,07, % Arr. .907, 2 BL

Olivier Adam commence à trouver ses repères dans son nouveau marché. Acquis de l’Armada de Blainville-Boisbriand lors de la saison morte, le vétéran de trois saisons a inscrit quatre victoires consécutives au cours du mois. Cela inclut notamment deux blanchissages en trois parties; un gain de 29 arrêts face aux Remparts de Québec le 14e jour du mois et un autre de 23 arrêts contre les Eagles du Cap-Breton le 21.