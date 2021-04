Joueurs du mois – Mars 2021

Attaquant du mois

Dawson Mercer – Saguenéens de Chicoutimi – 9PJ – 9B – 9P – 18 pts

Les Saguenéens de Chicoutimi ont connu une belle ascension au classement général de la LHJMQ et Dawson Mercer n’est pas inconnu à ces succès. Le centre de 19 ans de Bay Roberts (Terre-Neuve-et-Labrador) a récolté au moins un point dans chacune des parties du mois de mars, dont une séquence de 13 parties consécutives sur la feuille de pointage. Parmi les faits saillants du mois du vétéran de quatrième, on retrouve les deux tours du chapeau inscrits le 6 mars face à Baie-Comeau et le 20 mars contre Sherbrooke. Deux de ses neuf filets marqués au cours du moins ont été des buts gagnants.

Sélectionné au 18e échelon par les Devils du New Jersey à la Séance de sélection 2020 de la LNH, Mercer mène les pointeurs de sa formation avec 19 buts et 36 points en 22 parties.

Mention honorable

Bennett MacArthur – Titan d’Acadie-Bathurst – 8PJ – 12B – 4P – 16 pts

Amorçant le mois de mars avec 15 buts en 46 parties dans la LHJMQ, Bennett MacArthur a pratiquement doublé sa production totale en l’intervalle de huit parties. Le joueur de 20 ans de Summerside (Î-P-E) a inscrit son premier match de quatre buts en carrière contre Moncton le 11 du mois. Cette performance du tonnerre a propulsé MacArthur au deuxième rang des pointeurs de l’équipe lui qui débute avril avec 28 points en 24 parties.

Défenseur du mois

Jordan Spence – Foreurs de Val-d’Or – 10PJ – 3B – 11P – 14 pts

Les Foreurs de Val-d’Or ont fait quelques coups fumants au cours de la dernière période de transaction. Une de leurs plus grandes prises est sans aucun doute Jordan Spence, qui a immédiatement rapporté des dividendes, notamment en mars, où il a récolté plus d’un point dans au moins sept parties. Avec un différentiel égal ou supérieur à zéro dans neuf de ses 10 parties, Spence a également inscrit ses deux premiers matchs de deux buts dans l’uniforme des Foreurs, notamment le but en prolongation face aux Voltigeurs de Drummondville le 2 mars dernier.

Membre d’Équipe Canada qui a remporté l’argent lors du dernier Championnat mondial de hockey junior de l’IIHF, Spence est présentement au deuxième rang chez les défenseurs avec 38 points en 31 parties.

Mention honorable

Lukas Cormier – Islanders de Charlottetown – 7PJ – 3B – 8P – 11 pts

Alors que son équipe entame le mois d’avril avec une séquence de 13 victoires consécutives, Lukas Cormier ne démontre lui non plus aucun signe de fatigue dans le dernier droit de la saison régulière. Le défenseur qui figure au sommet des pointeurs à cette position a enregistré quatre parties avec plus d’un point au cours du mois de mars, incluant sa troisième partie de deux buts de la campagne contre Cap-Breton le 13 mars.

Recrue du mois

Justin Côté – Voltigeurs de Drummondville – 9PJ – 12B – 3P – 15 pts

Il est juste d’affirmer que le centre Justin Côté est très confortable dans un rôle offensif dès sa saison recrue dans la LHJMQ. En mars, le Campivallensien (Salaberry-de-Valleyfield) de 16 ans a trouvé le fond du filet dans sept de ses neuf parties, incluant quatre sorties de plus d’un but. Le 24 mars, Côté a inscrit son premier tour du chapeau en carrière contre Blainville-Boisbriand. La soirée suivante, il a inscrit son premier but victorieux dans la LHJMQ contre Gatineau.

Sélectionné au deuxième tour lors de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ, Côté a joint une bonne formation des Voltigeurs après avoir gagné de la notoriété avec ses exploits de buteurs au niveau Midget AAA dans l’uniforme des Grenadiers de Châteauguay.

Mention honorable

Tristan Luneau – Olympiques de Gatineau – 8PJ – 1B – 6P – 7 pts

Luneau est présentement au deuxième rang des pointeurs chez les défenseurs recrus, lui qui a vraiment pris son erre d’aller en mars en terminant le mois avec une séquence de quatre parties avec au moins un point. Parmi ses faits saillants du mois, le premier choix du dernier encan de la LHJMQ y est allé de deux performances de plus d’un point dans ses sorties du 20 et 21 mars contre Blainville-Boisbriand et Drummondville respectivement.

Gardien du mois

Jonathan Lemieux – Foreurs de Val-d’Or – 6-1, 1.42 MBA, % Arr. 0.944, 1 BL

Aussi éprouvante que cette saison l’a été, Jonathan Lemieux a certainement réussi à tirer son épingle du jeu. Le Maskoutain de 19 ans a complété le mois de mars avec une séquence de cinq gains consécutifs, n’allouant que deux buts ou moins en six sorties. Ses faits saillants de mars incluent notamment sa victoire de 37 arrêts face à Blainville-Boisbriand le 7 mars, son triomphe de 27 arrêts face à Québec le 25 du mois et son premier blanchissage de la saison contre les rivaux de Rouyn-Noranda le 24 mars où il a repoussé 23 rondelles.

Une sélection de troisième ronde des Foreurs lors de la Séance de sélection 2017 de la LHJMQ, Lemieux maintient en dossier de 19-4 en entrant en avril. Il est d’ailleurs au second rang de la ligue pour les victoires, la moyenne de buts alloués (2.01) et le pourcentage d’arrêts (.918%).

Mention honorable

Colten Ellis – Islanders de Charlottetown – 4-0, 1.47 MBA, % Arr. .942%, 2 BL

Il y a peu à dire en parallèle de la saison de Colten Ellis que les feuilles de pointage ne révèlent déjà. Tenant le fort de la séquence sans défaite qui tient depuis le 13 février, le vétéran de 20 ans d’Antigonish a marqué l’histoire de la ligue ce mois-ci avec ses deux blanchissages consécutifs face aux Eagles du Cap-Breton les 16 et 21 mars. Son plus récent jeu blanc devenait son 18e en carrière, éclipsant du même coup la marque de Philippe Cadorette et le record du circuit.