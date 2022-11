Joueurs du mois LHJMQ | (Septembre et) Octobre 2022

Attaquant du mois

Jordan Dumais – Mooseheads d’Halifax – 12PJ, 12B, 15A, 27Pts

Les Mooseheads d’Halifax sont en pleine lutte pour la première place de la division des Maritimes et l’une de leurs armes non-secrètes est le dynamique ailier Jordan Dumais. Le jeune homme de 18 ans originaire de l’Île Bizard a obtenu plus d’un point dans neuf matchs, dont des récoltes de quatre et cinq points contre le Titan d’Acadie-Bathurst, les 5 et 23 octobre respectivement. La sortie de cinq points de Dumais était aussi son premier match de quatre buts dans la LHJMQ. Le vétéran de troisième année a marqué le but gagnant dans la moitié des huit matchs remportés par les Mooseheads en octobre, et cinq de ses buts ont été marqués sur le puissant avantage numérique d’Halifax.

Un choix de troisième ronde des Blue Jackets de Columbus lors du Repêchage 2022 de la LNH, Dumais entame le mois de novembre à égalité au sommet des meilleurs pointeurs de la LHJMQ, à égalité au quatrième rang pour les buts et à égalité au troisième rang au chapitre des passes. Il est présentement en train de répliquer sa remarquable saison de l’an dernier, dans laquelle il a terminé troisième du circuit avec 109 points.

Mention honorable

Justin Gill – Phœnix de Sherbrooke – 14PJ, 15B, 12A, 27Pts

Le Phœnix a dominé l’Association Ouest jusqu’à présent, en grande partie grâce au jeu de Justin Gill. Le vétéran joueur de centre a noirci la feuille de pointage dans 12 de ses 14 premières parties, y compris une séquence de sept matchs consécutifs avec plus d’un point, ce qui l’a aidé à se retrouver à égalité au sommet des meilleurs pointeurs de la ligue. Auteur de cinq buts gagnants depuis le début de la campagne, Gill, qui a participé au camp d’entraînement des Canucks de Vancouver cet automne, a déjà amassé plus de la moitié de son précédent sommet personnel de 46 points, établi en 68 matchs l’an dernier.

_

Défenseur du mois

Kale McCallum – Foreurs de Val-d’Or – 16PJ, 6B, 16A, 22Pts

Les Foreurs de Val-d’Or rendent la vie dure à leurs adversaires cette saison, en grande partie grâce à leur attaque explosive. Leur général à la ligne bleue est sans aucun doute Kale McCallum. Le jeune homme de 20 ans originaire de Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, n’a été tenu à l’écart de la feuille de pointage que deux fois cette saison. Cet impressionnant début est accompagné d’un total de 18 points, dont six buts, cumulés lors de 10 matchs consécutifs pour clore le mois d’octobre. Bien qu’il soit très habile pour distribuer la rondelle, l’arrière de quatrième année ne se gêne pas pour utiliser son lancer, lui qui mène tous les défenseurs avec 53 tirs au but.

Après avoir terminé l’année dernière au troisième rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la LHJMQ, McCallum a déjà pris une longueur d’avance sur ses rivaux avec 22 points en 16 matchs cette saison. Il a initialement été repêché en huitième ronde par les Sea Dogs de Saint John lors de la Séance de sélection 2018 de la LHJMQ.

Mention honorable

Etienne Morin – Wildcats de Moncton – 12PJ, 6B, 9A, 15Pts

Les Wildcats de Moncton et leur défenseur vedette, Etienne Morin, ont beaucoup en commun. D’abord, les deux accumulent les points. Le défenseur de deuxième année, qui est admissible au Repêchage LNH de 2023, continue de progresser, affichant sept sorties avec plusieurs points cette saison. Efficace des deux côtés de la rondelle, Morin a terminé avec un rendement +/- égal ou supérieur à zéro dans neuf de ses 12 rencontres. Pendant tout cela, les Wildcats continuent de grimper au classement, obtenant des points dans huit matchs consécutifs pour terminer le mois.

_

Recrue du mois

Bill Zonnon – Huskies de Rouyn-Noranda – 16PJ, 7B, 8A, 15Pts

Sixième choix au total du Repêchage 2022 de la LHJMQ, Bill Zonnon a fait le saut vers le junior majeur avec la réputation d’être une menace offensive électrisante. Un mois après le début de sa carrière dans la LHJMQ, il n’a fait que confirmer cette affirmation. Le natif de Montréal, qui a fêté ses 16 ans le 3 octobre, a mis la ligue en garde en obtenant des points dans sept matchs consécutifs et des buts dans quatre matchs consécutifs durant le mois. Il a notamment réussi le premier match de deux buts et de trois points de sa carrière. De plus, Zonnon s’est retrouvé avec un ratio +/- supérieur ou égal à zéro dans neuf matchs le mois dernier.

Avant de faire tourner les têtes dans le circuit Courteau, Zonnon évoluait pour les Huskies de l’école Northwood dans les rangs scolaires américains. Il est actuellement à égalité au sommet des pointeurs recrues de la LHJMQ.

Mention honorable

Samuel St-Hilaire – Phœnix de Sherbrooke – 4-1-0-0, 1.59 MBA, .926 %ARR

Depuis qu’il a enfilé le gilet bleu et blanc du Phœnix, St-Hilaire n’a jamais regardé en arrière. Il a remporté sa première victoire dans la LHJMQ en relève le 24 septembre dernier, et le jeune homme de 18 ans originaire de St-Elzéard-de-Beauce a continué d’impressionner lorsqu’on a fait appel à lui depuis, terminant le mois d’octobre sur une séquence de trois victoires consécutives. La dernière de ces victoires a été sa plus impressionnante à ce jour, repoussant 28 tirs en temps règlementaire et en prolongation, ainsi que les trois tireurs en fusillade, pour l’emporter contre l’Armada de Blainville-Boisbriand le 30 octobre.

_

Gardien du mois

William Rousseau – Remparts de Québec – 8-1-0-1, 1.58 MBA, .940 %ARR, 2 BL

Jetez un coup d’œil au sommet du classement général de la LHJMQ et vous retrouverez les Remparts de Québec. Vérifiez maintenant les meneurs chez les gardiens de but de la ligue et le nom de William Rousseau saute aux yeux. Le jeune homme de 19 ans originaire de Trois-Rivières a été un modèle de constance depuis le début de la saison, passant les six premières semaines de la campagne sans perdre deux matchs consécutifs. Le vétéran de troisième année a débuté la saison avec un jeu blanc de 23 arrêts contre les Saguenéens de Chicoutimi le 23 septembre, puis a ajouté un deuxième blanchissage à sa fiche en repoussant les 32 tirs du Titan d’Acadie-Bathurst le 20 octobre. Rousseau a réalisé 25 arrêts ou plus dans cinq matchs cette saison et entame le mois de novembre avec une séquence de quatre victoires consécutives.

Le gardien est à égalité en tête de la ligue pour le nombre de victoires et de blanchissages, en plus d’occuper le deuxième rang pour la moyenne de buts alloués et le pourcentage d’arrêts. Il a été sélectionné par les Remparts en cinquième ronde du Repêchage 2019 de la LHJMQ.

Mention honorable

Charles-Edward Gravel – Armada de Blainville-Boisbriand – 5-2-0-1, 2.12 MBA, .938 %ARR, 2 BL

Gravel a commencé la saison en beauté, réalisant deux blanchissages consécutifs dans des victoires contre l’Océanic de Rimouski et les Huskies de Rouyn-Noranda, repoussant 77 tirs au total. Faisant face à une moyenne de 34 tirs par match jusqu’ici cette saison, le gardien de troisième année a été plus qu’à la hauteur, limitant ses adversaires à trois buts ou moins à neuf occasions. Il est l’une des raisons principales pourquoi le club de l’Armada se situe dans les échelons supérieurs de la ligue en termes de buts contre.