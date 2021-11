Joueurs du mois LHJMQ | Octobre 2021

Attaquant du mois

Xavier Bourgault – Cataractes de Shawinigan – 12PJ, 10B, 14A, 24PTS

Pendant que les Cataractes de Shawinigan maintiennent leur position parmi les meilleures équipes de la LHJMQ, Xavier Bourgault continue de déferler sur tous ses adversaires. Le joueur de 19 ans originaire de L’Islet a trouvé le fond du filet dans sept de ses 12 matchs, en plus de terminer huit rencontres avec plus d’un point. Le vétéran de quatrième année a terminé le mois d’octobre sur une bonne note, avec une sortie de cinq points dans une victoire contre Blainville-Boisbriand le 30.

Actuellement meilleur marqueur de la ligue, Bourgault a rehaussé son niveau de jeu et celui des Cataractes depuis qu’il a été sélectionné 22e au total par les Oilers d’Edmonton au Repêchage 2021 de la LNH.

Mention honorable

Xavier Simoneau – Islanders de Charlottetown – 10PJ, 6B, 13A, 19PTS

Après avoir passé quatre saisons avec les Voltigeurs, Xavier Simoneau a rapidement fait sentir sa présence en trouvant la feuille de pointage dans neuf de ses dix premiers matchs avec les Islanders. Il a obtenu plus d’un point dans sept de ses parties. Pas étonnant que la sélection des Canadiens de Montréal en 2021 soit actuellement à égalité au troisième rang des meilleurs pointeurs du circuit.

Défenseur du mois

Miguël Tourigny – Armada de Blainville-Boisbriand – 13PJ, 8B, 9A, 17PTS

L’Armada représente l’un des meilleurs clubs offensifs de la ligue et Miguël Tourigny peut être considéré comme l’un des principaux catalyseurs derrière ce bon départ. Le joueur de 19 ans originaire de Victoriaville mène sa formation au chapitre des buts et des points. Il a déjà obtenu quatre matchs de trois points et deux parties de deux buts. Le point culminant du mois du vétéran de quatrième année s’est produit le 30, lorsqu’il a réussi son deuxième tour du chapeau en carrière.

Tourigny, qui s’est mérité une invitation au camp d’entraînement des Ducks d’Anaheim à titre de joueur autonome cet automne, est actuellement le meilleur pointeur chez les défenseurs.

Mention honorable

Lukas Cormier – Islanders de Charlottetown – 13PJ, 7B, 7A, 14PTS

Meilleur pointeur chez les défenseurs la saison dernière, Lukas Cormier demeure une force à la ligne bleue des Islanders. La sélection des Golden Knights de Vegas en 2020 a été sensationnel en deuxième moitié de mois, terminant quatre rencontres avec plusieurs points, dont une soirée de quatre points le 24 pour égaliser son sommet en carrière.

Gardien de but du mois

Rémi Poirier – Olympiques de Gatineau – 3-2-0-2, 2.11 MBA, .928 %ARR.

Le travail du vétéran Rémi Poirier a fait la différence à presque tous les soirs pour la jeune équipe gatinoise jusqu’ici cette saison. Le joueur de 20 ans natif de Granby se retrouve au deuxième rang de la ligue pour la moyenne de buts alloués et au premier rang pour le pourcentage d’arrêts. Le vétéran de quatrième année a accordé deux buts ou moins à six de ses sept premiers départs, tout en affichant un pourcentage d’arrêts de 0,930 % ou plus à chacune de ces sorties.

Sélection de sixième ronde des Stars de Dallas en 2020, Poirier a signé des victoires lors de trois de ses quatre dernières sorties pour une équipe des Olympiques qui compte actuellement le deuxième moins de buts contre dans le circuit.

Mention honorable

Antoine Coulombe – Cataractes de Shawinigan – 5-1-0-2, 2.33 MBA, .917 %ARR, 1 BL

Antoine Coulombe a tenu le fort devant les adversaires de Shawinigan. Le natif de Montmagny entame le mois de novembre avec cinq victoires consécutives, ayant alloué un but ou moins dans quatre de ces sorties, dont un blanchissage de 17 arrêts face aux Islanders et une clinique de 39 arrêts contre les Remparts.

Recrue du mois

David Spacek – Phœnix de Sherbrooke – 11PJ, 3B, 9A, 12PTS

Le Phoenix de Sherbrooke s’est hissé au sommet du classement et l’un des principaux contributeurs a été le défenseur David Spacek. Le joueur de 18 ans originaire de Columbus, dans l’Ohio, a été excellent avec huit points lors de ses neuf derniers matchs et un rendement +/- de zéro ou plus dans tous les matchs qu’il a disputé sauf un. Inclus dans ce bon départ se retrouvent une paire de matchs de trois points contre Baie-Comeau et Shawinigan les 10 et 15 octobre, respectivement.

Spacek est un choix de deuxième ronde du Phœnix lors de la Séance de sélection européenne 2021 de la LCH. De nationalité tchèque, il a représenté son pays d’origine lors de divers événements, notamment les tournois M-17 et M-18 de l’IIHF.

Mention honorable

Tyler Peddle – Voltigeurs de Drummondville – 12PJ, 8B, 2A, 10PTS

Peddle a été choisi deuxième au total par les Voltigeurs lors du dernier repêchage de la LHJMQ. Un mois après le début de sa carrière dans le junior majeur, le joueur de 16 ans a livré la marchandise, menant tous les patineurs de première année au chapitre des buts. Le produit d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, a impressionné en trouvant le fond du filet six fois lors de ses quatre premiers affrontements.