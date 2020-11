Joueurs du mois LHJMQ | Octobre 2020

Attaquant du mois

Xavier Simoneau – Voltigeurs de Drummondville – 4PJ, 6B, 4A, 10Pts

Une fois que les Voltigeurs de Drummondville seront de retour en action, ils souhaitent que leur capitaine, Xavier Simoneau, poursuive sur l’incroyable lancée qu’il a connue en début de saison. Le centre de 19 ans originaire de Saint-André-Avellin a produit plus d’un point à chacun de ses quatre premiers matchs de la campagne, aidant du même coup à mener les Voltigeurs vers une fiche de 3-0-1-0. Le dernier match de Simoneau est survenu le 10 octobre dernier, une rencontre dans laquelle il a marqué deux fois en plus d’obtenir une passe pour aider les Voltigeurs à signer un gain de 4-1 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Le vétéran de quatre saisons a repris là où il avait laissé les choses l’an dernier, lui qui avait terminé la saison 2019-2020 en amassant 11 points dans les 12 derniers matchs de son équipe, bons pour un nouveau sommet en carrière de 89 points. Sélectionné au neuvième échelon du Repêchage LHJMQ 2017 par les Voltigeurs, Simoneau a mis la main sur le trophée du Joueur humanitaire de la LHJMQ pour son implication communautaire l’an dernier, en plus d’avoir participé au camp d’entrainement des Maple Leafs de Toronto à l’automne 2019. De plus, son mois d’octobre s’est terminé avec une invitation au Camp de sélection de l’Équipe nationale junior du Canada en vue du Championnat mondial junior de l’IIHF 2021 qui se déroulera à Edmonton, en Alberta.

Mention Honorable

Thomas Casey – Islanders de Charlottetown – 9PJ, 8B, 9A, 17Pts

Qui stoppera Thomas Casey cette saison? Personne ne semble avoir la réponse à cette question jusqu’à présent. L’attaquant de 20 ans natif de Charlottetown a obtenu un point dans les neuf premiers affrontements de son équipe, étant l’une des principales raisons derrière la solide fiche de 8-1-0-0 que présentent les Islanders cette saison. Casey a inscrit plus d’un point dans sept des neuf rencontres des siens, incluant un match de trois points contre les Mooseheads d’Halifax le 16 octobre. Un choix de sixième ronde de Charlottetown en 2016, Casey, qui a pris part au camp d’entrainement des Red Wings de Detroit en 2019, est en voie d’éclipser son sommet personnel de 47 points en une saison établi la saison dernière.

Défenseur du mois

Lukas Cormier – Islanders de Charlottetown – 9PJ, 4B, 9A, 13Pts

Plusieurs se sont entendus à l’aube de la présente saison que les succès des Islanders de Charlottetown allaient largement dépendre des performances de Lukas Cormier. Jusqu’à présent, le joueur et l’équipe ont passé le test avec brio. Le joueur de 18 ans né à Sainte-Marie-de-Kent au Nouveau-Brunswick est en train de mettre sur pied ce qui pourrait s’avérer être la meilleure campagne de sa carrière. Il a obtenu plus d’un point dans cinq de ses matchs, a marqué deux fois sur l’avantage numérique et a inscrit le but gagnant lors de la première soirée de la saison régulière. De plus, Cormier s’est retrouvé avec un différentiel de zéro ou plus dans sept de ses neuf rencontres.

Le mois d’octobre a été assez mouvementé pour le quatrième choix au total de la Séance de sélection 2018 de la LHJMQ. Au début du mois, Cormier a été sélectionné par les Golden Knights de Vegas en quatrième ronde du Repêchage LNH 2020. Il a conclu octobre en recevant une invitation pour prendre part au Camp de sélection de l’Équipe nationale junior du Canada en vue du Mondial Junior de 2021.

Mention Honorable

Jarrett Baker – Eagles du Cap-Breton – 10PJ, 2B, 12A, 14Pts

Pour une équipe qui se fie beaucoup sur le leadership de ses vétérans, Jarret Baker a définitivement répondu à l’appel pour les Eagles du Cap-Breton. Le joueur de 20 ans originaire de Halifax en Nouvelle-Écosse est présentement le meilleur pointeur parmi tous les défenseurs de la LHJMQ. Avec des points dans neuf des dix premiers affrontements de son club, la meilleure sortie de Baker est survenue le 10 octobre dernier, alors qu’il a cumulé trois points dans la victoire des Eagles sur les Islanders. Il s’agit du meilleur départ en carrière pour Baker, lui qui avait été un choix de cinquième tour des Voltigeurs lors de l’encan de 2016 de la LHJMQ.

_

Recrue du mois

Vincent Labelle – Wildcats de Moncton – 7PJ, 3B, 7A, 10Pts

Au sein d’une équipe des Wildcats de Moncton qui tente toujours de trouver son identité après avoir drastiquement modifié son alignement, Vincent Labelle est l’une des plus belles surprises jusqu’à présent. L’Ottavien de 18 ans a connu un départ canon dans la LHJMQ, marquant à deux reprises dès son tout premier match le 2 octobre dernier contre Charlottetown. Aussi impressionnant que son départ l’aura été, la fin du mois de Labelle a possiblement été encore plus sensationnelle. Le 29 octobre dernier à Halifax, l’attaquant recru a terminé la rencontre avec quatre aides, tout juste avant d’ajouter deux autres passes le lendemain à Bathurst, donnant du coup aux Wildcats ses deux premières victoires consécutives de la saison.

Après un mois d’action à la saison régulière, Labelle, un agent libre invité au camp d’entrainement de Moncton, se retrouve au sommet des meilleurs pointeurs recrus de la LHJMQ et à égalité pour le plus de points, de buts et d’aides chez les Wildcats.

Mention Honorable

Marcus Vidicek – Mooseheads de Halifax – 10PJ, 3B, 5A, 8Pts

Markus Vidicek n’a pas perdu de temps avant de faire sentir sa présence dans la capitale de la Nouvelle-Écosse. Dès la soirée d’ouverture du 2 octobre, le natif de Kirkland âgé de 16 ans a marqué en plus d’ajouter une aide contre le Cap-Breton. Il s’agissait du premier de deux matchs avec plus d’un point de sa jeune carrière. Le fait saillant du mois du 14e choix au total du Repêchage LHJMQ 2020, est survenu le 17 octobre dernier, lorsqu’il a terminé la rencontre avec deux buts et une passe, en plus de recevoir la première étoile de la partie dans une victoire contre les Sea Dogs de Saint John.

_

Gardien du mois

Colten Ellis – Islanders de Charlottetown – 6-0-0-0, 2.00, .919%, 1 BL

Colten Ellis est débarqué à Charlottetown à la suite d’une transaction avec l’Océanic de Rimouski durant la saison morte et il s’est rapidement senti comme chez lui. Le cerbère de 20 ans originaire d’Antigonish en Nouvelle-Écosse n’a toujours pas subi la défaite cette année et a accordé deux buts ou moins dans cinq de ses six matchs. Une de ses meilleures performances est survenue le 16 octobre dernier contre Halifax, lorsqu’il a repoussé les 25 tirs auxquels il a fait face pour signer le 12e jeu blanc de sa carrière dans la LHJMQ. Ce total est bon pour une égalité au 12e rang de l’histoire de la ligue à ce chapitre. Le solide départ d’Ellis lui permet présentement de mener la ligue au niveau des victoires et de la moyenne de buts alloués.

Un vétéran de quatre saisons, Ellis a originalement été sélectionné par les Eagles lors de la quatrième ronde du Repêchage LHJMQ 2016. Celui qui avait remporté 80 matchs en saison régulière dans la LHJMQ avant le début de la présente campagne, incluant un sommet personnel de 33 victoires avec Rimouski en 2017-2018, est également une propriété des Blues de St-Louis qui l’ont sélectionné en troisième ronde du Repêchage LNH 2019.

Mention Honorable

Jonathan Lemieux – Foreurs de Val-d’Or – 3-0-1-1, 1.93, .924%

Malgré une longue pause causée par les restrictions reliées à la Covid-19 ce mois-ci, Jonathan Lemieux a terminé le premier mois d’activités du bon pied pour les Foreurs de Val-d’Or. Après avoir accordé deux buts ou moins dans trois matchs consécutifs, le natif de Saint-Hyacinthe âgé de 19 ans a terminé octobre avec une victoire de 34 arrêts contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Maintenant un vétéran de quatre saisons à la suite de sa sélection par les Foreurs lors de la troisième ronde du Repêchage LHJMQ 2017, Lemieux tente de signer une deuxième campagne de suite avec 20 victoires derrière une solide édition 2020-2021 des Foreurs.