Joueurs du mois LHJMQ | Novembre 2022

Avant du mois

Jordan Dumais – Mooseheads d’Halifax – 13PJ, 7B, 20A, 27Pts

Pour un deuxième mois consécutif, Jordan Dumais continue de brûler la ligue. Le jeune homme de 18 ans natif de l’Île Bizard a égalé son total de points d’octobre grâce à une poignée de sorties impressionnantes pour les Mooseheads, eux qui mènent la division des Maritimes. Son mois comprend deux performances de six points, les 8 et 18 novembre, contre Moncton et Saint John, respectivement. La dernière de ces deux performances comprenait un tour du chapeau, l’un des deux que l’ailier vétéran a obtenu au cours du mois. Au final, le choix des Blue Jackets de Columbus en 2022 a terminé le mois de novembre avec sept matchs de plus d’un point, ce qui lui donne déjà 16 matchs de ce genre cette saison.

Avec 54 points (19B-35A) en 25 matchs jusqu’à maintenant, Dumais cherche à fracasser sa campagne de 109 points de la saison dernière. Seul l’attaquant vedette des Pats de Regina, Connor Bedard (26PJ-24B-33A-57Pts), a plus de points que Dumais dans toute la Ligue canadienne de hockey cette saison.



Mention Honorable

Alexandre Doucet – Foreurs de Val-d’Or – 11PJ, 13B, 7A, 20Pts

Défenseur du mois

Pier-Olivier Roy – Tigres de Victoriaville – 11PJ, 0B, 14A, 14Pts

À l’approche des Fêtes, Pier-Olivier Roy fait certainement preuve d’une grande générosité. Son travail en tant que catalyseur offensif d’une équipe des Tigres qui fait tourner bien des têtes dans la LCH a mené à une résurgence à Victoriaville. Sur le plan offensif, le club a connu un bon nombre de performances exceptionnelles, dont plusieurs ont été réalisées par le défenseur étoile de troisième année. Roy a obtenu plus d’un point dans cinq matchs de novembre, dont quatre matchs consécutifs. Il a connu son meilleur match de la saison en obtenant trois passes contre les Remparts de Québec, les meneurs de la ligue, le 24 novembre. Sur le plan défensif, Victoriaville est l’un des clubs les plus hermétiques de la ligue et, une fois de plus, Roy se démarque, lui qui a terminé avec un différentiel +/- égal ou supérieur à zéro dans dix de ses onze matchs de novembre.

Septième choix au total de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ et membre clé de l’équipe des Tigres qui a remporté la Coupe du Président de 2021, Roy occupe actuellement le deuxième rang chez les défenseurs de la ligue avec 29 points en 26 matchs. Ses 28 passes sont un sommet parmi tous les défenseurs du circuit.

Mention Honorable

Tristan Luneau – Olympiques de Gatineau – 11PJ, 5B, 10A, 15Pts

Gardien de but du mois

Nathan Darveau – Tigres de Victoriaville – 8-1-0-1, 1.53 MBA, .960% ARR., 1 BL

Tout comme l’équipe pour laquelle il évolue, Nathan Darveau est devenu l’une des plus belles histoires dans la LHJMQ depuis le début de la saison. En novembre, le joueur de 19 ans originaire de Rouyn-Noranda a connu deux séquences de quatre victoires consécutives, la première ayant débuté par un jeu blanc de 24 arrêts contre Val-d’Or le 4 novembre. Dans ses huit victoires du mois, le pourcentage d’arrêts de Darveau n’a jamais été inférieur à .944%. À sept occasions, le vétéran de troisième année a repoussé au moins 32 tirs dans un match, y compris une performance de 40 arrêts contre Blainville-Boisbriand le 11 novembre et une clinique de 41 arrêts contre le Cap-Breton le 30.

Un choix de 11e ronde des Tigres au Repêchage 2019 de la LHJMQ, Darveau occupe actuellement le quatrième rang parmi les meneurs de la ligue au niveau du pourcentage d’arrêts et des victoires. Auteur de 15 victoires en carrière avant le début de cette année, il en a déjà enregistré 12 cette saison alors que le calendrier tourne vers le mois de décembre.

Mention Honorable

Samuel St-Hilaire – Phœnix de Sherbrooke – 6-1-0-1, 1.46 MBA, .941% ARR., 1 BL

Recrue du mois

Samuel St-Hilaire – Phœnix de Sherbrooke – 6-1-0-1, 1.46 MBA, .941% ARR., 1 BL

Une mention honorable à titre de Recrue du mois en octobre, Samuel St-Hilaire est passé à la prochaine vitesse à son deuxième mois complet dans le circuit. Le jeune homme de 18 ans originaire de St-Elzéard-de-Beauce a débuté le mois en beauté en repoussant les 22 tirs dirigés vers lui contre Val-d’Or le 3 novembre, signant ainsi son premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ. Sa victoire la plus impressionnante est venue à la suite d’une performance de 19 arrêts le 20 novembre contre les Remparts de Québec, soit une rencontre entre les deux meilleurs clubs du circuit. Ce triomphe poussait à quatre matchs la séquence personnelle de victoires consécutives de St-Hilaire.

Choix de neuvième ronde du Phœnix à la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ, St-Hilaire entame le mois de décembre avec une fiche de 10-2-0-1 et une moyenne de buts alloués de 1.51, ce qui le place au quatrième rang de la ligue dans cette catégorie. La saison dernière, il a porté les couleurs des Chevaliers de Lévis dans les rangs M18 AAA du Québec, où il a mené la ligue au niveau de la moyenne de buts alloués et du pourcentage d’arrêts.

Mention Honorable

Olivier Houde – Eagles du Cap-Breton – 13PJ, 5B, 11A, 16Pts