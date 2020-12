Joueurs du mois LHJMQ | Novembre 2020

ATTAQUANT DU MOIS

Justin Ducharme – Foreurs de Val-d’Or – 9PJ, 11B, 4A, 15Pts

Tel que prévu avant le début de la saison, les Foreurs de Val-d’Or représentent une puissance dans la ligue en début d’année. Un des meneurs de cette formation est, naturellement, le gars qui porte le « C ». Justin Ducharme est une véritable machine à marquer, lui qui a entamé le mois sur une séquence de cinq matchs consécutifs avec au moins un but, dont deux tours du chapeau et un match de deux filets. Au total, le joueur de 20 ans originaire de Mirabel a marqué trois buts gagnants, a obtenu un impressionnant différentiel de +8 et a complété le mois de novembre en trouvant le fond du filet sur 36.7% de ses tirs.

Ducharme est présentement troisième dans la LHJMQ avec 12 buts cette saison, dont quatre sont des buts gagnants et trois sont venus en désavantage numérique, deux sommets dans la ligue. Le joueur de 20 ans a été invité au camp d’entrainement des Golden Knights de Vegas en 2019.

Mention Honorable

Cédric Desruisseaux – Islanders de Charlottetown – 5PJ, 8B, 3A, 11Pts

Desruisseaux a déjà surpassé son total de 14 buts marqués en 2019-2020 en menant la ligue avec un incroyable total de 19 buts avant la pause des Fêtes. Le vétéran ailier est présentement sur une impressionnante séquence de 13 matchs consécutifs avec au moins un but, la plus longue séquence du genre des 15 dernières saisons dans la LHJMQ.

DÉFENSEUR DU MOIS

Jérémie Poirier – Sea Dogs de Saint John – 7PJ, 4B, 6A, 10Pts

Une autre année, une autre saison axée sur l’offensive pour Jérémie Poirier. Le joueur de 18 ans natif de Salaberry-de-Valleyfield a obtenu des points dans six de ses sept rencontres de novembre, dont trois qui étaient des matchs de plus d’un point. Le fait saillant du mois du vétéran de trois saisons est survenu à domicile, le 14 novembre dernier, contre les Mooseheads de Halifax. Cette soirée-là, Poirier est devenu seulement le deuxième défenseur de l’histoire de la franchise des Sea Dogs à inscrire un tour du chapeau.

Avec un total de 16 points en 15 matchs, Poirier a complété la portion 2020 du calendrier à égalité au quatrième rang des meilleurs pointeurs parmi les défenseurs du circuit. Un choix de troisième ronde des Flames de Calgary au Repêchage LNH 2020, Poirier mène actuellement les Sea Dogs avec ses trois buts en avantage numérique.

Mention Honorable

Maxence Guenette – Foreurs de Val-d’Or – 9PJ, 5B, 6A, 11Pts

La sélection des Sénateurs d’Ottawa mène la charge à la ligne bleue pour les puissants Foreurs. Il entame la pause des Fêtes sur une séquence de quatre matchs consécutifs avec au moins un point, mettant ainsi un terme à un solide mois de novembre dans lequel il a terminé quatre rencontres avec plus d’un point.

RECRUE DU MOIS

Robert Orr – Mooseheads de Halifax – 5PJ, 3B, 4A, 7Pts

Où est-ce que l’on s’attend à retrouver un joueur qu’on surnomme Bobby Orr autre qu’au sommet? C’est exactement là que se retrouve l’attaquant de 17 ans natif de Beaconsfield, lui qui entame la pause des Fêtes dans une triple égalité au sommet des meilleurs pointeurs recrues du circuit avec ses 13 points en 15 matchs. Orr a amassé des points dans les cinq rencontres de novembre des Mooseheads, incluant deux matchs consécutifs avec plus d’un point pour débuter le mois. Solide dans les deux extrémités de la patinoire, Orr a maintenu un différentiel de +5 à la suite de ses cinq rencontres du mois.

D’abord sélectionné par Saint John au cinquième tour du Repêchage LHJMQ 2019 en tant que joueur étoile des Lions du Lac-St-Louis de la LHMAAAQ, Orr s’est rapidement démarqué depuis son acquisition par les Mooseheads durant la saison morte, incluant une récente promotion sur le premier trio du club.

Mention Honorable

William Blackburn – Foreurs de Val-d’Or – 3-0-1-1, 2.14 MBA, .899 %ARR.

Lancé devant la cage des Foreurs dû à l’absence du gardien partant Jonathan Lemieux, Blackburn s’est emparé du rôle de numéro un et n’a jamais regardé derrière. Il a obtenu trois gains consécutifs – les trois premières victoires de sa carrière LHJMQ – pour conclure le mois de novembre.

GARDIEN DU MOIS

Olivier Adam – Armada de Blainville-Boisbriand – 4-0-0-0, 1.25 MBA, .957 %ARR., 1 BL

Lorsque la campagne 2020-2021 a été lancée, la situation des gardiens de but de l’Armada de Blainville-Boisbriand était loin d’être coulée dans le béton. Sautons jusqu’au premier décembre et plusieurs de ces questions ont été répondues par Olivier Adam qui, tout comme le reste de l’Armada, est toujours invaincu cette saison. Le Drummondvillois de 18 ans a alloué trois buts ou moins dans ses quatre départs, repoussant 30 tirs ou plus dans deux de ceux-ci. Il a terminé la portion 2020 du calendrier sur une bonne note, stoppant les 24 lancers des Saguenéens de Chicoutimi pour obtenir le deuxième jeu blanc de sa carrière.

Un choix de sixième ronde de l’Armada au Repêchage LHJMQ de 2018, Adam a démontré un pourcentage d’arrêts supérieur ou égal à .914% et a accordé trois buts ou moins à ses six derniers départs. Le gardien se retrouve présentement au deuxième rang de la ligue au niveau de la moyenne de buts alloués (2.00) et du pourcentage d’arrêts (.935%) et occupe le quatrième rang pour les victoires (six).

Mention Honorable

Samuel Richard – Huskies de Rouyn-Noranda – 4-0-0-0, 1.49 MBA, .949 %ARR., 2 BL

Le meneur de la ligue au chapitre de la moyenne de buts alloués (1.98), du pourcentage d’arrêts (.940%) et des jeux blancs (deux), Richard était pratiquement imbattable en novembre. Ses solides performances incluent des blanchissages de 26 et de 28 arrêts les 6 et 20 novembre derniers, contre le Phoenix de Sherbrooke et l’Océanic de Rimouski, respectivement.