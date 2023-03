Joueurs du mois LHJMQ | Mars 2023

Avant du mois

Joshua Roy – Phoenix de Sherbrooke – 11PJ, 13B, 14A, 27Pts

Joshua Roy a joué un rôle clé dans l’obtention de la première place dans la Conférence de l’Ouest du Phoenix de Sherbrooke. L’athlète de 19 ans originaire de Saint-Georges-de-Beauce a inscrit un point dans chaque match au cours du dernier mois de la saison régulière, inscrivant même plus d’un point à huit occasions. Parmi ses faits saillants, soulignons une sortie de trois buts et cinq points contre Val-d’Or le 18, et un après-midi de quatre points lors de la dernière rencontre de la saison régulière à Victoriaville le 25. Cependant, l’exploit le plus étonnant de Roy est probablement sa séquence de quatre buts gagnants consécutifs pour conclure la saison, ce qui a permis à son équipe de repousser l’assaut des Olympiques de Gatineau pour la première place de la conférence.

Meilleur marqueur de la LHJMQ l’année dernière, Roy a accumulé 99 points cette saison, dont 46 buts. Son prochain objectif sera de mener le Phoenix à la conquête du Trophée Gilles-Courteau après avoir atteint la demi-finale de la ligue l’an dernier.

Mention honorable

Jordan Dumais – Mooseheads d’Halifax – 12PJ, 10B, 21A, 31Pts

Défenseur du mois

Tristan Luneau – Olympiques de Gatineau – 11PJ, 4B, 14A, 18Pts

Les Olympiques de Gatineau semblent avoir tout fait depuis que le calendrier a basculé en 2023, surtout gagner. Tristan Luneau a été au centre de tout cela. L’athlète de 19 ans originaire de Victoriaville a terminé sa troisième saison régulière dans le circuit Courteau avec des points dans 16 de ses 17 derniers matchs, y compris plus d’un point à six occasions en mars. Luneau a enregistré un rendement +/- égal ou supérieur à zéro dans 10 de ses 11 matchs du mois et dans 23 des 24 derniers matchs de la campagne. Tout cela a joué un rôle crucial dans le fait que les Olympiques ont terminé la saison régulière avec des points dans 24 matchs consécutifs et la troisième meilleure fiche de la riche histoire de la franchise.

Luneau, le premier choix de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ et un choix de deuxième ronde des Ducks d’Anaheim l’été dernier, termine la saison régulière avec 63 passes et 83 points, deux sommets parmi les défenseurs de la LHJMQ.

Mention honorable

Etienne Morin – Wildcats de Moncton – 11GP, 4G, 12A, 16Pts

Gardien du mois

Riley Mercer – Voltigeurs de Drummondville – 4-1-0-0, 1.61 MBA, .948 %ARR., 1 BL

La troisième campagne de Riley Mercer dans la LHJMQ n’a pas débuté du bon pied puisqu’une blessure en début de saison l’a tenu à l’écart du jeu pendant plusieurs matchs. Toutefois, le gardien de but entame les séries sur toute une lancée. Le jeune homme de 18 ans originaire de Bay Roberts, à Terre-Neuve, a terminé la campagne avec trois victoires consécutives, n’accordant que deux buts dans le processus. Parmi ses faits saillants du mois de mars, on remarque un jeu blanc de 27 arrêts contre les puissants Tigres de Victoriaville le 22 et une performance de 37 arrêts contre les Cataractes de Shawinigan lors du dernier match de la saison régulière le 24.

Mercer, un agent libre invité au camp d’entraînement des Canadiens de Montréal l’automne dernier, termine sa plus récente campagne dans la LHJMQ avec une fiche de 13-7-1-1 et de nouveaux sommets personnels en carrière pour la moyenne de buts alloués (3.07) et le pourcentage d’arrêts (.902%).

Mention honorable

Francesco Lapenna – Olympiques de Gatineau – 8-0-0-1, 2.06 MBA, .933 %ARR.

Recrue du mois

Matyas Melovsky – Drakkar de Baie-Comeau – 10PJ, 0B, 14A, 14Pts

La lancée sur laquelle était Matyas Melovsky en février s’est poursuivie jusqu’à la toute fin de la saison régulière, ce qui lui a valu le titre de Recrue du mois pour une deuxième fois de suite. Dire que Melovsky est un joueur qui privilégie la passe serait un euphémisme. Quoi qu’il en soit, l’avant tchèque distribue habilement la rondelle, comme en témoignent les points qu’il a inscrits dans 21 des 23 matchs joués depuis que le calendrier indique 2023. Melovsky a inscrit plus d’un point à quatre reprises en mars, y compris sa deuxième prestation de quatre passes de la saison le 15 mars contre Sherbrooke. De l’autre côté de la rondelle, Melovsky a enregistré un différentiel de +2 ou plus dans cinq de ses neuf derniers matchs de la saison.

Le joueur de centre a terminé la campagne au deuxième rang des meilleurs pointeurs chez les recrues de la LHJMQ avec 58 points en 59 matchs. Ses 52 passes sont non seulement un sommet chez les joueurs de première année du circuit, mais elles établissent également un nouveau record de franchise du Drakkar.

Mention honorable

Nicholas Bilodeau – Sea Dogs de Saint John – 11PJ, 3B, 8A, 11Pts

