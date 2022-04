Joueurs du mois LHJMQ | Mars 2022

ATTAQUANT DU MOIS

William Dufour – Sea Dogs de Saint John – 13PJ, 11B, 16A, 27Pts

Les Sea Dogs se préparent à un long parcours en séries éliminatoires et l’un des joueurs qui fait feu de tout bois à l’approche du dernier mois de la saison est l’ailier vedette William Dufour. Le jeune homme de 20 ans originaire de Québec a fait tourner bien des têtes en mars, trouvant la feuille de pointage dans chaque match, enregistrant huit sorties de plusieurs points et soulignant le mois avec des performances de quatre points le 6 et le 12 contre Halifax et Moncton, respectivement. De plus, le vétéran de quatrième année a enregistré un différentiel de +14 et a marqué deux buts gagnants.

Dufour, un choix de cinquième ronde des Islanders de New York à la Séance de sélection 2020 de la LNH, mène la ligue au chapitre des buts avec 46 et partage le premier rang dans la course aux points avec 94. Le prochain point qu’il enregistrera sera le 200e de sa carrière en saison régulière dans la LHJMQ.

Mention Honorable

Zachary Bolduc – Remparts de Québec – 12PJ, 14B, 8A, 22Pts

Lorsque les Remparts de Québec ont fait l’acquisition de Zachary Bolduc en juin dernier, ils avaient en tête les mêmes chiffres que ceux qu’il a affichés en mars. Le premier choix des Blues de St-Louis en 2021 a connu huit parties de plusieurs points, a réussi deux tours du chapeau – six des 39 buts qu’il a inscrits depuis le début de la saison – et a terminé le mois avec des buts gagnants dans deux matchs consécutifs. En plus de se retrouver au quatrième rang du circuit pour les buts marqués, Bolduc occupe le deuxième rang chez les Remparts avec 75 points en 51 matchs.

_

DÉFENSEUR DU MOIS

Kale McCallum – Foreurs de Val-d’Or – 15PJ, 8B, 13A, 21Pts

Alors que les Foreurs de Val-d’Or font leurs premiers pas vers un retour au sommet du classement de la ligue, Kale McCallum s’assure que le club part du bon pied. Le joueur de 20 ans originaire de Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, connaît une campagne phénoménale, soulignée par un mois de mars au cours duquel il a connu sept sorties de plusieurs points et une séquence de huit matchs consécutifs avec au moins un point pour amorcer le mois. De plus, le vétéran de troisième année a connu son premier match de deux buts dans la ligue, en plus de marquer trois buts en supériorité numérique au cours du mois.

McCallum, qui avait accumulé 24 points en 80 matchs de saison régulière avec les Sea Dogs de Saint John jusqu’à cette saison, a explosé ce total à Val-d’Or avec 54 points en 54 matchs alors que nous amorçons le mois d’avril.

Mention Honorable

Noah Laaouan – Islanders de Charlottetown – 14PJ, 4B, 13A, 17Pts

Noah Laaouan, l’un des nombreux joueurs qui ont propulsé les Islanders au sommet du classement de la LHJMQ, continue de produire sur l’Île-du-Prince-Édouard. Il a notamment connu une séquence de sept matchs consécutifs avec au moins un point, cinq matchs de plusieurs points et marqué deux buts gagnants. De plus, le défenseur vétéran a su prendre soin de sa propre zone, enregistrant un différentiel +/- égal ou supérieur à 0 dans 12 de ses 14 matchs. Laaouan entame le dernier mois complet de la saison régulière en tant que l’un des cinq meilleurs marqueurs parmi les défenseurs de la ligue.

_

RECRUE DU MOIS

Patrik Hamrla – Océanic de Rimouski – 4-2-0-0, 1.75, .929 %, 1 BL

À l’instar de l’Océanic dans son ensemble, Patrik Hamrla a élevé son jeu à un tout autre niveau au cours des dernières étapes de la saison 2021-2022. Le jeune homme de 18 ans originaire de Zlin, en Tchéquie, a terminé le mois avec une séquence de trois victoires consécutives et a affiché un pourcentage d’arrêts de .900 % ou plus dans quatre de ses cinq matchs de mars. Hamrla a terminé le mois sur une bonne note en repoussant les 18 tirs auxquels il a fait face pour signer son premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ lors d’une victoire contre Victoriaville le 27 mars.

Choix de troisième tour des Hurricanes de la Caroline à la Séance de sélection 2021 de la LNH, Hamrla a passé l’année dernière dans les rangs professionnels et des moins de 20 ans tchèques, tout en étant nommé sur son équipe nationale pour la Coupe Hlinka Gretzky de 2021.

Mention Honorable

Cam Squires – Eagles du Cap-Breton – 14PJ, 8B, 6A, 14Pts

Cam Squires est en voie de devenir l’un des joueurs de première année les plus dynamiques de la ligue. Au début du mois de mars, Squires comptait 12 points, mais il a plus que doublé son rendement de la saison, notamment grâce à une série de cinq matchs consécutifs avec au moins un point qui inclut son premier tour du chapeau dans la LHJMQ dans une victoire contre les Saguenéens le 10 mars. Sélectionné en deuxième ronde par les Eagles lors du Repêchage 2021 de la LHJMQ, Squires a passé la saison dernière avec les Selects de Bishop Kearney dans les rangs M15 AAA américains.

_

GARDIEN DU MOIS

Antoine Coulombe – Cataractes de Shawinigan – 4-4-0-0, 1.99, .932 %, 1 BL

Les Cataractes de Shawinigan continuent de se battre pour la première place de l’Association de l’Ouest alors que la saison régulière tire à sa fin. Le travail exceptionnel d’Antoine Coulombe leur permet de rester dans la course. Le jeune homme de 20 ans originaire de Montmagny a accordé deux buts ou moins dans six de ses huit départs au cours du mois. Le meilleur moment du gardien de but a été le 19 mars, lorsqu’il a repoussé les 25 tirs auxquels il a fait face en temps réglementaire et en prolongation avant de l’emporter 1-0 en fusillade contre Victoriaville. Sa concentration entre les poteaux lui a permis d’enregistrer un pourcentage d’arrêts de .917% ou plus dans six de ses huit sorties le mois dernier.

Choix de deuxième ronde des Cataractes au Repêchage 2018 de la LHJMQ, Coulombe a signé 19 victoires et trois jeux blancs jusqu’à maintenant. Sa moyenne de buts alloués de 2.65 et son pourcentage d’arrêts de .909% représentent de nouveaux sommets en carrière pour le vétéran de quatrième année.

Mention Honorable

Jan Bednar – Titan d’Acadie-Bathurst – 7-2-0-1, 2.28, 0.928%

Le Titan a obtenu des points dans dix matchs consécutifs et Bednar a été une figure centrale de ce succès. N’ayant pas subi de défaite en règlementaire au cours du mois, le gardien tchèque a accordé trois buts ou moins dans toutes ses apparitions de mars, sauf une. Il a réalisé quatre matchs avec 30 arrêts ou plus et, à un moment donné, a remporté six victoires consécutives. Son travail fantastique lui permet d’entamer le mois d’avril à égalité avec deux autres gardiens du circuit au chapitre des victoires (22) et à égalité pour la quatrième place pour le pourcentage d’arrêts (0.911 %).