Joueurs du mois LHJMQ | Janvier 2023

Attaquant du mois

Riley Kidney – Olympiques de Gatineau – 8PJ, 6B, 16A, 22Pts

Les Olympiques de Gatineau sont en mission cette saison et, comme il se doit, leur plus grande acquisition de la période de transactions des Fêtes l’est également. Avec une moyenne de près de trois points par match depuis qu’il est débarqué à Gatineau en provenance du Titan d’Acadie-Bathurst, Riley Kidney a débuté l’année 2023 avec sept matchs consécutifs de plus d’un point, une sortie de cinq points le 14 janvier contre l’Armada de Blainville-Boisbriand et une soirée de quatre points contre les Foreurs de Val-d’Or le 27. On ne peut ignorer son solide rendement de +14 durant le mois ainsi que ses deux buts gagnants pour les Olympiques, les meneurs de la Division Ouest.

Un choix de deuxième ronde des Canadiens de Montréal lors de la Séance de sélection 2021 de la LNH, Kidney a connu des débuts spectaculaires avec Gatineau qui lui ont permis de se hisser au septième rang des meilleurs pointeurs de la ligue avec 67 points en 39 matchs.

Mention honorable

Josh Lawrence – Mooseheads d’Halifax – 10PJ, 12B, 8A, 20Pts

Défenseur du mois

Frédéric Brunet – Océanic de Rimouski/Tigres de Victoriaville – 10PJ, 3B, 13A, 16Pts

Un autre grand nom de la période des échanges, Frédéric Brunet espère terminer les séries éliminatoires avec un autre titre pour un club des Tigres en pleine résurgence. Après avoir obtenu des points dans huit de ses neuf premiers matchs avec son nouveau club, les performances de Brunet depuis son arrivée de Rimouski indiquent qu’il sera un élément clé de l’éventuel parcours en séries de son nouveau club. Il a notamment récolté quatre points contre Val-d’Or le 13 janvier en plus de connaître deux matchs de trois points, dont un le 28 janvier contre les Islanders de Charlottetown dans lequel il a marqué le but gagnant. Son rendement de +10 et sa présence sur la patinoire dans toutes les situations de jeu sont venus renforcer une équipe des Tigres déjà fermement engagée dans une lutte pour la première place de l’Association Ouest.

Brunet, un choix de cinquième ronde des Bruins de Boston à la Séance de sélection 2022 de la LNH, a récemment obtenu son 100e point en saison régulière dans la LHJMQ. Il occupe actuellement le deuxième rang parmi tous les défenseurs avec 50 points en 45 matchs cette saison.

Mention honorable

Isaac Ménard – Cataractes de Shawinigan – 10PJ, 2B, 9A, 11Pts

Gardien de but du mois

Mathis Rousseau – Mooseheads d’Halifax – 8-0-0-0, 1.78 MBA, .938 %ARR, 1 BL

On ne sait pas quand les Mooseheads d’Halifax perdront leur prochain match en temps réglementaire, mais ce qui est sûr, c’est que Mathis Rousseau fera tout ce qu’il peut pour éviter que cela ne se produise. Le jeune homme de 18 ans originaire de Boisbriand est demeuré invaincu au cours du mois, poussant ainsi sa séquence personnelle à 11 victoires consécutives et à 15 matchs de suite dans lesquels il a obtenu au moins un point pour les Mooseheads, équipe de première place de la Division Maritimes. Dans six de ses sept départs au cours du mois, Rousseau a accordé trois buts ou moins, notamment dans une victoire de 2-1 en tirs de barrage contre les Remparts de Québec, où il a réalisé 32 arrêts en temps réglementaire, et dans une performance de 46 arrêts contre le Phoenix de Sherbrooke, où il a également ajouté une mention d’aide. Il a complété le mois avec son troisième blanchissage de la saison, le 29, en repoussant les 23 tirs d’Acadie-Bathurst.

Rousseau présente une fiche étincelante de 25-4-2-1 pour débuter le mois de février. Sa moyenne de buts alloués de 2.48 et son pourcentage d’arrêts de .914% le placent au quatrième rang de la ligue dans ces deux catégories.

Mention honorable

William Rousseau – Remparts de Québec – 4-0-1-1, 1.63 MBA, .922 %ARR, 1 BL

Recrue du mois

Maxim Massé – Saguenéens de Chicoutimi – 12PJ, 9B, 4A, 13Pts

Maxim Massé est arrivé dans la ligue avec la réputation d’être l’un des joueurs offensifs les plus dynamiques de sa cuvée de repêchage. Il a effectué un travail minutieux afin de valider ces affirmations pour un club de Chicoutimi qui a un avenir très prometteur. Au cours du premier mois de la nouvelle année, le joueur de 16 ans originaire de Rimouski a terminé quatre matchs avec plus d’un point et deux matchs avec plusieurs buts. Le 14 janvier, Massé a inscrit son premier but gagnant en carrière contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Il a répété l’exploit quelques semaines plus tard, le 29 janvier, contre l’Océanic de Rimouski. Les performances de Massé ont contribué à faire des jeunes Sags des adversaires dangereux, comme en témoigne la fiche de 7-3-0-0 de l’équipe lors de ses dix derniers matchs de janvier.

Massé est actuellement le meilleur pointeur chez les recrues du circuit avec 46 points en 45 matchs. Troisième choix au total lors du Repêchage 2022 de la LHJMQ, Massé a fait ses débuts dans la ligue après une saison impressionnante avec l’Albatros du Collège Notre-Dame l’an dernier.

Mention honorable

Thomas Verdon – Huskies de Rouyn-Noranda – 11PJ, 4B, 10A, 14Pts