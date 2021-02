Joueurs du mois LHJMQ | Janvier 2021

ATTAQUANT DU MOIS

Mathias Laferrière – Armada de Blainville-Boisbriand – 4PJ, 5B, 3A, 8Pts

Depuis son retour dans l’équipe avec laquelle il a débuté sa carrière dans la LHJMQ à l’automne dernier, Mathias Laferrière a contribué à propulser l’Armada de Blainville-Boisbriand vers le sommet du classement de la ligue. Au cours du premier mois de la nouvelle année, le Montréalais de 20 ans a cumulé deux matchs de trois points, dont un but et une passe décisive le 22 janvier contre Rimouski, le premier match pour lui et l’Armada en près de deux mois. Laferrière est sur toute une lancée, lui qui a marqué dans tous les matchs depuis la reprise de la saison, y compris trois fois en avantage numérique.

Au total, Laferrière a obtenu 15 points en dix matchs à l’approche du mois de février. Choix des Blues de Saint-Louis lors du Repêchage LNH de 2018, le vétéran joueur de centre n’a été tenu à l’écart de la feuille de pointage qu’une seule fois depuis le début de la campagne.

Mention Honorable

Mavrik Bourque – Cataractes de Shawinigan – 4PJ, 5B, 2A, 7Pts

Besoin d’un but gagnant? Appelez Mavrik Bourque! Le choix de première ronde de 2020 des Stars de Dallas a compté le but vainqueur dans deux parties consécutives pour conclure le mois. Le capitaine des Cataractes a produit 13 points en seulement huit matchs cette saison, dont quatre sorties de plus d’un point.

_

DÉFENSEUR DU MOIS

Tyson Hinds – Océanic de Rimouski – 4PJ, 1B, 4A, 5Pts

Tyson Hinds a été accueilli dans le giron de l’Océanic après un échange avec Shawinigan au début du mois de janvier. Hinds s’est aussitôt senti comme chez lui. Le jeune Gatinois de 17 ans a obtenu des points lors de trois matchs consécutifs pour débuter sa carrière à Rimouski, dont deux matchs avec plus d’un point contre Québec et ses anciens coéquipiers des Cataractes les 24 et 30 janvier, respectivement. De plus, le défenseur de deuxième année a obtenu un impressionnant différentiel de +8 à la suite de ses quatre premiers matchs avec l’Océanic.

Sélectionné en deuxième ronde par les Cataractes au Repêchage LHJMQ de 2019, Hinds a été l’un des espoirs classés sur la dernière liste de joueurs à surveiller de la Centrale de recrutement de la LNH, publiée fin janvier.

Mention Honorable

Miguël Tourigny – Armada de Blainville-Boisbriand – 4PJ, 2B, 3A, 5Pts

Tourigny a repris là où il s’était arrêté en 2020 en contribuant au succès de l’Armada dans chacune des trois zones. Avec des points dans quatre matchs consécutifs depuis le retour au jeu, l’arrière de troisième année termine le mois de janvier à égalité en cinquième position chez les défenseurs du circuit avec une récolte 16 points en 12 matchs.

_

RECRUE DU MOIS

Viljami Marjala – Remparts de Québec– 4PJ, 1B, 7A, 8Pts

Chez les Remparts de Québec, tous les yeux sont tournés vers l’avenir. Pour Viljami Marjala, cet avenir, c’est maintenant. Le natif d’Oulu, en Finlande, qui a eu 18 ans la semaine passée, est en feu depuis le retour au jeu de la ligue et a terminé le mois avec trois matchs consécutifs de plusieurs points, dont une rencontre de trois mentions d’aide le 24 janvier contre Rimouski. Son jeu solide a permis aux Remparts de remporter trois de ses quatre rencontres du mois dernier.

Marjala, sélectionné au 14e rang de la Séance de sélection européenne de la LCH de 2020, entame le mois de février à égalité au troisième rang des meilleurs pointeurs recrues de la ligue avec ses 13 points en dix rencontres.

Mention Honorable

Pier-Olivier Roy – Tigres de Victoriaville – 4PJ, 1B, 2A, 3Pts

Les Tigres de Victoriaville ont commencé la portion 2021 de leur calendrier avec deux blanchissages consécutifs. Le défenseur Pier-Olivier Roy, septième choix au total du Repêchage 2020 de la LHJMQ, a joué un rôle essentiel dans ces performances. Il a également contribué offensivement, enregistrant son premier but en carrière dans la LHJMQ le 31 janvier contre Chicoutimi.

_

GARDIEN DU MOIS

Colten Ellis – Islanders de Charlottetown – 2-0-0-0, 0.50, .982%, 1 BL

Partout où il va, la victoire semble suivre Colten Ellis. La dernière équipe à profiter des succès du gardien est Charlottetown, où le jeune homme de 20 ans, originaire de Whycocomagh en Nouvelle-Écosse, a commencé la nouvelle année en beauté. Le 29 janvier, il est apparu entre les poteaux pour la première fois en deux mois et demi. À la fin de la soirée, il avait réalisé 21 arrêts et les Islanders avaient remporté une victoire de 2-0 par blanchissage contre Cap-Breton. Deux jours plus tard, il a repoussé 35 tirs pour offrir une victoire de 5-1 contre les Mooseheads, à Halifax.

La victoire contre les Eagles représentait le 13e blanchissage de la carrière exceptionnelle d’Ellis dans la LHJMQ, le plaçant à égalité au septième rang de tous les temps à ce chapitre. Meneur actuel au classement en termes de victoires, de moyenne de buts alloués et de pourcentage d’arrêts, Ellis a commencé la saison avec 11 victoires consécutives, à une seule d’égaliser le record de la LHJMQ établi il y a 48 ans.

Mention Honorable

Lucas Fitzpatrick – Drakkar de Baie-Comeau – 0-2-0-1, 2.30, .941%

Si quelqu’un a mérité une victoire le mois dernier, c’est bien Lucas Fitzpatrick. Le gardien de but de quatrième année n’a pas accordé plus de deux buts lors de trois de ses quatre départs, bien qu’il ait dû repousser 30 tirs ou plus dans chacune de ces rencontres, y compris une impressionnante sortie de 49 arrêts contre Chicoutimi le 24 janvier.