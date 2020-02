Joueurs du mois LHJMQ | Janvier 2020

Attaquant du mois

Samuel Poulin – Phoenix Sherbrooke – 10PJ, 12B, 10A, 22Pts

Une blessure a privé Samuel Poulin d’une partie importante de la saison 2019-2020. Cependant, aussitôt qu’il a remis le gilet du Phoenix de Sherbrooke en début janvier, le joueur de 18 ans originaire de Blainville a rapidement prouvé qu’il n’avait pas perdu la touche.

Le capitaine du Phoenix a connu cinq matchs de trois points ou plus dans le mois, incluant deux parties de cinq points contre le Titan d’Acadie-Bathurst et les Voltigeurs de Drummondville les 24 et 28 janvier, respectivement. La fin du mois l’a vu cumuler 16 points en seulement quatre matchs, incluant une sortie de quatre buts et une autre de trois buts, en plus d’avoir marqué le but gagnant dans trois rencontres consécutives. Au niveau du différentiel +/-, le vétéran de troisième année n’a pas terminé un seul match dans le négatif dans ses dix affrontements de janvier, aidant ainsi le Phoenix à maintenir son avance au sommet du classement général de la LHJMQ.

Poulin a été le deuxième choix au total du Phoenix lors du Repêchage LHJMQ de 2017. Avec 59 points en 35 matchs pour débuter le mois de février, le choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh en 2019 est en voie de non seulement dépasser son sommet personnel de 76 points établi l’an dernier, mais aussi d’éclipser la marque de 200 points en saison régulière en carrière.

Mention Honorable

Egor Sokolov – Eagles Cap-Breton – 9PJ, 13B, 7A, 20Pts

Les Eagles du Cap-Breton sont la meilleure équipe du circuit depuis que le calendrier est passé à 2020 et Egor Sokolov a joué un rôle critique lors de cette séquence. Depuis son retour du Championnat mondial de hockey junior 2020 de l’IIHF, le joueur de 19 ans natif de Ekaterinbourg, en Russie, a obtenu un point dans tous ses matchs du mois, poussant ainsi sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point à 15. Ses faits saillants de janvier incluent un match de trois buts contre les Sea Dogs de Saint John le 8 janvier et un match de quatre buts contre l’Armada de Blainville-Boisbriand le 23. Sokolov entame le mois de février à la tête de la LHJMQ dans les buts (37) et les buts gagnants (8), et se retrouve au troisième rang des meilleurs pointeurs (71).

_

Défenseur du mois

Adam McCormick – Eagles du Cap-Breton – 11PJ, 1B, 8A, 9Pts

L’une des raisons derrière le succès des Eagles cette saison est l’efficacité de ses défenseurs dans les deux sens de la patinoire. Un élément clé de cette machine s’appelle Adam McCormick. Le joueur de 19 ans originaire de Woodstock, au Nouveau-Brunswick, a prouvé qu’il pouvait être une menace constante au cours du premier mois de 2020 grâce à des séquences de parties consécutives avec au moins un point de trois et quatre matchs, respectivement. De plus, le vétéran de quatrième année a obtenu un différentiel +/- neutre ou positif dans tous ses matchs de janvier, terminant le mois à +13 au total – au fait, il a été dans les moins à seulement cinq reprises en 34 parties cette année. Il n’est donc pas surprenant que ses Eagles aient terminé le mois avec une fiche de 10-1, tout en dominant leurs adversaires 60-28 au niveau des buts marqués.

Une sélection de troisième ronde des Eagles au Repêchage LHJMQ 2016 en plus d’avoir été invité au camp d’entraînement des Stars de Dallas en 2018, McCormick a cumulé 28 points en 34 parties avant les joutes de février, le mettant ainsi en voie de battre son sommet personnel de 37 points obtenu en 67 matchs lors de la saison 2017-2018.

Mention Honorable

Christopher Merisier-Ortiz – Drakkar Baie-Comeau – 11PJ, 3B, 10A, 13Pts

Lorsque Christopher Merisier-Ortiz sautait sur la glace en janvier, les chances de marquer du Drakkar de Baie-Comeau se voyaient hausser drastiquement. Le natif de Boisbriand, qui a eu 19 ans le 17 janvier dernier, a obtenu des points dans sept matchs au cours du mois. Six de ces rencontres étaient des matchs de deux points, incluant trois de suite obtenus entre le 22 et le 25 janvier. Sélectionné au septième rang par Baie-Comeau lors du Repêchage LHJMQ de 2017, Merisier-Ortiz, un assistant capitaine du Drakkar, est présentement à égalité au quatrième rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs du circuit avec une récolte de 36 points en 48 matchs.

_

Recrue du mois

Samuel Hlavaj – Phoenix Sherbrooke – 7-0-0-0, 1.86, .922%

L’impressionnante saison recrue de Samuel Hlavaj ne semble pas vouloir s’arrêter. Fraîchement débarqué du Mondial Junior de 2020 après y avoir représenté son pays, le gardien de 18 ans originaire de Martin, en Slovaquie, est demeuré invaincu au mois de janvier et a réussi à pousser à 11 sa séquence de victoires consécutives. Hlavaj a accordé deux buts ou moins dans six de ses sept départs du mois tout en repoussant au moins 25 tirs à trois occasions. Ses performances sont directement liées au fait que le Phoenix mène la ligue au niveau des buts contre et possède le meilleur taux de réussite en désavantage numérique après les quatre premiers mois de la saison.

Le 26e choix au total de la Séance de sélection européenne de la LCH de 2019, Hlavaj débute le mois de février au premier rang de la LHJMQ pour la moyenne de buts alloués (2.07) et le pourcentage d’efficacité (.924%) tout en occupant le deuxième rang au niveau des victoires (24) et en étant à égalité au deuxième rang pour les jeux blancs (3). Il est le gardien de but de la LHJMQ qui est le mieux classé en vue du Repêchage LNH de 2020.

Mention Honorable

Zachary Bolduc – Océanic Rimouski – 13PJ, 9B, 3A, 12Pts

Il aura fallu quelques semaines pour que Zachary Bolduc fasse sa première apparition dans un uniforme de l’Océanic. Mais depuis son arrivée sur scène, il a rattrapé le temps perdu avec brio. Le mois de janvier du jeune homme de 16 ans originaire de Trois-Rivières lui a permis d’obtenir ; des points dans huit de ses 13 rencontres, trois matchs avec plus d’un point et le deuxième tour du chapeau de sa carrière le 22 janvier contre Drummondville. Ajoutez à ça quatre buts en avantage numérique et trois buts gagnants et ce fut tout un mois pour le 14e choix au total du Repêchage LHJMQ de 2019. Bolduc est présentement à égalité au cinquième rang de la course au meilleur pointeur des recrues du circuit avec ses 37 points en 42 rencontres.

_

Gardien du mois

Creed Jones – Océanic Rimouski – 6-0-0-0, 0.79, .965%, 2 BL

Creed Jones n’a pas perdu de temps pour se sentir comme chez lui à Rimouski. Après avoir remporté seulement deux matchs dans toute la portion 2019 de cette saison, le jeune homme de 19 ans natif de Peterborough, en Ontario, a obtenu une victoire pour débuter la nouvelle année dans ce qui allait s’avérer être son dernier départ avec les Olympiques de Gatineau.

Échangé peu de temps après à l’Océanic, Jones est complètement en feu depuis. Le gardien de troisième année n’a pas accordé plus de deux buts dans aucun de ses affrontements de janvier en plus d’obtenir deux blanchissages le 11 et le 18 du mois contre Rouyn-Noranda et Acadie-Bathurst, respectivement. Ultimement, le gardien a maintenu une séquence de 198 minutes et 41 secondes sans accorder de but, soit la huitième plus longue séquence de blanchissage dans l’histoire de la ligue.

Un agent libre qui a signé avec les Olympiques en 2017, Jones est parvenu à reprendre du poil de la bête pour rehausser sa fiche à 8-13 avant les affrontements de février. Ses superbes performances du mois de janvier lui ont permis de retrancher presqu’un but complet de sa moyenne de buts alloués (de 3.83 à 3.00) et d’améliorer son pourcentage d’arrêts (de .887% à .903%).

Mention Honorable

Kevin Mandolese – Eagles Cap-Breton – 7-1-0-0, 2.22, .930%, 1 BL

On ne connaît pas une séquence comme celle des Eagles récemment sans obtenir des performances exceptionnelles à toutes les positions. Entre les poteaux, l’homme du moment est Kevin Mandolese. Le Blainvillois de 19 ans a alloué trois buts ou moins à sept reprises dans le dernier mois. Il a aussi blanchi les puissants Wildcats de Moncton le 4 janvier, en plus de repousser 30 tirs ou plus dans un match à quatre occasions. Un choix des Sénateurs d’Ottawa en 2018, Mandolese continue d’impressionner dans ce qui s’avère être jusqu’ici la meilleure saison de sa carrière. Il entame le dernier mois complet de la saison au troisième rang de la LHJMQ dans la moyenne de buts alloués (2.31) et au deuxième rang pour le pourcentage d’arrêts (.920%).